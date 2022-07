Andau: Countdown vom Comeback läuft

Werbung

Nur noch zwei Wochen bis zum Meisterschaftsstart und damit zum ultimativen Landesliga-Abenteuer für Aufsteiger Andau. Die Spannung beim FC ist riesengroß, die Ehrfurcht vor der Liga ebenso. „Das wird ein großer Sprung für uns – eine riesige Herausforderung“, bereitet Coach Christian Bauer seine Mannen auf ein intensive Saison vor.

Die Testspiele wurden bereits absolviert. Nur noch der BFV-Cup gegen Deutsch Jahrndorf (siehe Seite 76) trennt Andau vom ersehnten Comeback in der Burgenlandliga.

Bei den Tests gab es zwei Siege und drei Niederlagen der Andauer zu sehen. Zuletzt konnte ein 2:1 gegen Podersdorf erreicht werden. Für Bauer war die Partie einmal mehr eine Spielwiese für taktische Überlegungen. „Die Ergebnisse sind da nicht so wichtig. Ich möchte den Spielern klar machen, dass sie verschiedene Positionen spielen können müssen. Wir müssen in der langen Meisterschaft flexibel sein.“ So hat der Cheftrainer beispielsweise seinen Neuzugang mit dem klingenden Namen Loic Barthelemy Tenlep Tenlep sowohl auf der Sechs als auch auf der weitaus offensiveren Zehn zum Einsatz gebracht. Conclusio? „Er hat beides gut gespielt. Das kann eine gute Variante für die Meisterschaft sein“, hofft Bauer.

Gegen Podersdorf fehlten bei den Andauern drei Stammspieler. Lukas Cambal fiel mit einer Verletzung aus, stieg aber am Montag schon wieder ins Training ein. Bei dem ebenso verletzten Patrik Sabo könnte sich das Comeback noch bis zum Meisterschaftsstart hinauszögern. Lukas Macho musste das Match aus privaten Gründen auslassen. „Ich hoffe, dass sich jetzt keiner mehr verletzt und wir in zwei Wochen gegen Rudersdorf alle Mann an Bord haben“, fiebert Bauer schon dem Start entgegen.