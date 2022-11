Andau: Jumbo musste gehen

Werbung

Er hat es schon in den letzten Runden des Herbstdurchgangs gespürt: Seine Zeit beim FC Andau neigte sich dem Ende zu. Nach dem Abschlusstraining wurde es ernst: Christian „Jumbo“ Bauer musste seinen Trainerstuhl räumen. Der Meistermacher ging ohne Groll, hätte aber gerne weitergemacht. „Die Burschen liegen mir sehr am Herzen. Natürlich hätte ich diese Mannschaft gerne weiter betreut.“

Zumal er seine Landesliga-Mission noch nicht als beendet sah und der ursprüngliche Plan mit dem FC über die Winterpause hinausging. „Aber ich kann verstehen, dass der Verein jetzt eine Veränderung durchführt und neue Impulse setzen will“, so Bauer. Er ist überzeugt, dass der FC Andau den Klassenerhalt schaffen kann. Voraussetzung dafür: „Es braucht zwei g‘standene Spieler. Das müssen Kicker sein, die weiter oben gespielt haben.“ Und der Frühjahrsauftakt muss positiv verlaufen. „Dann ist noch alles drinnen.“

Peck: „Wollten nichts unversucht lassen“

Obmann Roland Peck erläuterte die Schritte des FC Andau. „Wenn man Letzter ist und nur sechs Punkte am Konto hat, ist es nur logisch, über einen Trainerwechsel nachzudenken.“ Der Verein wollte einfach alle Register ziehen, um noch einmal den Karren aus dem Dreck zu ziehen. „Der Trainereffekt spielt natürlich bei einem Wechsel in der Winterpause keine Rolle. Aber wir wollten Aufbruchstimmung und nichts unversucht lassen.“ Zudem seien die letzten Spiele sowohl für den Trainer als auch für den Verein „belastend“ gewesen, so Peck.

Die Trainernachfolge ist noch nicht geklärt. „Aber wir wollen das noch im November erledigen.“ Vor allem deswegen, weil auch der Spielerkader noch diesen Monat stehen soll. „Und es wäre natürlich kein Nachteil, wenn der Trainer auch hier noch seine Ideen einbringen könnte.“ Fix ist jedenfalls: Der FC Andau braucht schon alleine wegen der Abgänge Spielermaterial. Loic Tenlep Tenlep ist beim FC Andau Geschichte und wird den Verein ebenso verlassen wie Marek Sabo und Lukas Macho.