Andau zündet Transfer-Granate

Der FC Andau lässt aufhorchen, denn Richard Lasik verstärkt das Schlusslicht der Landesliga als neuer Legionär.

Die Vita des slowakischen Defensivspielers lässt die Herzen der heimischen Fans mit Sicherheit höher schlagen. Der 30-Jährige spielte zuletzt beim FC Petrzalka in der zweiten slowakischen Liga. Er hat aber auch Einsätze in der 1. slowakischen Liga vorzuweisen und hat sogar in der Serie B in Italien gekickt. Nun möchte er im Amateurfußball loslegen und wählte dabei den FC Andau als seine erste Station.

Wie es zu diesem Glücksfall kam? „Patrik Sabo und Richard kennen sich. Sie haben beide einmal gemeinsam in der Slowakei gespielt“, berichtete Obmann Roland Peck. Der Kontakt war damit rasch hergestellt und man wurde sich einig. „Er wird bei uns auf der Sechs spielen, kann aber auch die Position des Innenverteidigers übernehmen, wenn es notwendig ist“, so Peck.

Der Ersatzmann für Loik Tenlep Tenlep ist also gefunden, nun muss noch die Baustelle in der Offensive bearbeitet werden. Ein Innenverteidiger steht auch noch auf dem Wunschzettel.

Trainerbank ist nach wie vor leer

Und natürlich wird nach der Trennung von Christian Bauer noch ein neuer Coach für das Projekt Klassenerhalt benötigt. Ob es schon einen Favoriten für den Trainerstuhl gibt? „Nein. Es gibt Gespräche, aber es wird wohl noch bis zur nächsten Woche dauern“, erläuterte Peck.

Abgang Lukas Macho hat übrigens schon eine neue Bleibe gefunden. Der Mittelfeldmann dockt in der 2. Liga Nord beim UFC Pama an.