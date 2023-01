Andauer Neulinge mit Stell-Dich-ein

Werbung

Die Andauer starteten gleich mit Elan in die Vorbereitung: eine Woche Training inklusive erstes Testmatch. Bei der 1b des Wiener Sportklubs ging es in Dornbach auf Kunstrasen zur Sache. Die Truppe von Coach Christoph Tischler holte ein 3:3. Dabei kamen fast alle Neuzugänge zum Einsatz.

„Wir haben nur Elvedin Buljubasic geschont“, wollte Tischler seinem neuen Offensivmann noch etwas Zeit nach seinem Kreuzbandriss geben. Welche Erkenntnisse der Trainer aus dem ersten Match gewann? „Die Neuzugänge sind definitiv sehr gute Verstärkungen. Natürlich stimmt das Feintuning noch nicht ganz. Aber ich bin guter Dinge.“

Am Samstag (12 Uhr) geht es gleich mit dem nächsten Testmatch bei der AKA Burgenland U18 weiter. „Das ist gleich ein guter Gegner, wie er uns auch in der Landesliga erwarten wird“, so Tischler.