Drei Neue für Andau

Werbung

Foto: BVZ

npfiff zum neuen Abenteuer Burgenlandliga für den FC Andau. Mit dabei sind drei Neuzugänge: Der Parndorfer Kicker Maximilian Mikula kommt vom UFC Tadten, Lukas Macho wechselt vom SC Frauenkirchen nach Andau. Und der dritte im Bunde trägt einen klingenden Namen: Loic Barthelemy Tenlep Tenlep.

Der gebürtige Kameruner ist 24 Jahre alt, soll in der Innenverteidigung zum Einsatz kommen und spielte zuletzt für Oberloisdorf in der 2. Liga Mitte. Elf Partien absolvierte der ehemalige U17-Nationalteamspieler, sah aber auch einmal Rot und einmal Gelb-Rot. Mikula wiederum schaffte es nach seinem Winter-Transfer von Parndorf zu Tadten zu acht Einsätzen und drei Toren. Und Macho war Stammspieler bei den Frauenkirchnern mit 25 Einsätzen und vier Toren als Mittelfeldmann.

Pamhagen holte sich zwei Andauer

Auf der Abgangsseite stehen zwei Namen: Manuel Schopf und Florian Koglbauer. Beide wechselten zum UFC Pamhagen. Schopf verkündete bereits zur Winterpause, nicht mehr spielen zu können und legte eine Pause ein. Koglbauer wiederum war nicht im engsten Kader (zwei Kampfmannschaftseinsätze). Was heißt: Die Abgänge wird der FC Andau verkraften können.

Coach Christian Bauer hofft jedenfalls, mit seiner Mannschaft in der Burgenlandliga zu überraschen und den einen oder anderen Gegner hinter sich zu lassen. „Vom Tempo und der Organisation her wird das Neuland für uns sein“, erwartet „Jumbo“ einen großen Qualitätssprung. Wichtig werde es sein, gegen die anderen Aufsteiger zu bestehen. Am besten gleich in der ersten Runde gegen Rudersdorf. „Da müssen wir einen Dreier holen und eine Euphorie entfachen“, so der motivierte Cheftrainer.

Ansonsten sehe der FC Andau das Projekt Burgenlandliga als Ausbildungsabenteuer für die vielen, einheimischen Youngsters. Die Führungsspieler von morgen „werden dann einmal sagen können: Sie haben Burgenlandliga gespielt. Diese Erfahrung nimmt ihnen keiner“, so Bauer.

Übrigens wird ein Leithammel der letzten Jahre nur mehr als Notnagel fungieren: Johannes Lang. Der Mittelfeldmotor der letzten Jahre wird als Sektionsleiter in Erscheinung treten und nur noch kicken, „wenn Not am Mann ist.“