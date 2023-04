FC Andau: Einmal noch mit Kendik als Einser

Werbung

Die Rote Karte für Juraj Hajduch im Match gegen Kohfidisch katapultierte ihn ins Rampenlicht: Michael Kendik. Das 25-jährige Eigengewächs des FC Andau hütete nun zweimal die Kiste, gegen Leithaprodersdorf wird er wieder zwischen den Pfosten stehen. Denn die Sperre für Hajduch dauert noch eine Partie an. „Natürlich ist das etwas Besonderes für mich“, genießt er es, für Andau in der Landesliga im Tor zu stehen. „Wenn 200 Fans so wie jetzt in Parndorf unsere Mannschaft anfeuern, ist das überwältigend.“ Zum Abschluss möchte er nun gegen Leithaprodersdorf drei Punkte holen. Und der Abstieg? „Wir werden die Liga halten. Die Mannschaft ist gut“, ist Kendik überzeugt.