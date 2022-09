Thüringers große Chance bei Parndorf

Werbung

Die Parndorfer sind von Verletzungen gebeutelt. Gerade in der Abwehr ist personell Feuer am Dach. Zuletzt erwischte es Fabian Szabo und Thomas Weber. „Zum Glück haben wir gute Leute in der Hinterhand“, schmunzelte Sportkoordinator Simon Knöbl. So schaffte es Parndorfs Peter Thüringer erstmals gegen Kohfidisch in die Startformation. Auf der ungewohnten Position des Außenverteidigers konnte sich der 20-jährige auszeichnen. „Er hat nicht nur gut gespielt, sondern alles richtig gemacht“, lobte ihn Knöbl.

Gut möglich, dass der Defensivmann nun auch gegen St. Margarethen in der Startelf steht. Weber fällt für den Rest der Herbstsaison aus. Szabo hat weiterhin an einer Fußverletzung zu knabbern. „Er bekam über Nacht innere Blutungen und der Fuß war komplett geschwollen“, so Knöbl.

Übrigens: Zuletzt gab es zwischen den Pfosten ein „neues“ Gesicht zu sehen. Jan Slovenciak sprang in die Bresche und war gegen Kohfidisch Parndorfs Einser. Der Grund: Dominik Krischke hat geheiratet und stand deswegen logischerweise nicht zur Verfügung. Gegen St. Margarethen ist Krischke wieder an Bord.