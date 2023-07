Vier weitere Neue für Parndorf

Parndorf hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Bereits in der Vorwoche verkündete der SC/ESV die Verpflichtung von Sebastian Pojer. Jetzt gibt es weiteres Frischfleisch: Martin Kraus wurde als neuer Tormann geholt. Zuletzt hütete der 29-Jährige die Kiste von Ex-Ostligisten Wiener Neustadt. Ob es nun mit Dominik Krischke einen Kampf um die Einserwäsche geben wird, ist noch unklar. Denn der Verbleib von Krischke ist noch offen.

Weiters kommen zwei Kräfte vom Ex-Ostligisten und Landesliga-Heimkehrer Siegendorf nach Parndorf. Die Rede ist von Stürmer Simon Buliga (23) und Paulo Jani (21). Zweiterer wurde fürs offensive Mittelfeld geholt und soll einem weiteren Neo-Angreifer die Vorlagen liefern. Parndorf warf die Transferangel auch in der Wiener Stadtliga aus und zog sich mit Piotr Pawlowski einen Topstürmer an Land. Der 28-Jährige kommt von Meister FavAC, wo er mit 21 Toren der beste Schütze seiner Mannschaft war.

Weitere Neuzugänge könnte es noch geben, so Sportkoordinator Simon Knöbl, aber: „Wir sind jetzt schon zu 90 Prozent zufrieden. Theoretisch haben wir aber noch einen Platz frei.“ Warum nur theoretisch: Einige verletzte Kicker befinden sich bei den Parndorfern noch in der Pipeline, so etwa Flügelflitzer Oliver Augustini, der wieder zurückkommen könnte.