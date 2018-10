Mit Argusaugen wurde sein Engagement im Juli begutachtet - Thomas Darazs hat als Spieler und auch als Trainer stets polarisiert. „Fußballspielen lernt man durch Fußball spielen“, lautet seine Devise immer.

Von Verrenkungen bei Kräftigungsübungen hielt er nie etwas, seine Kicker kamen auch nie in den Genuss einer Koordinationsleiter. Der Erfolg gab ihm nicht bei allen Stationen Recht. In Wallern jedoch war man – das bestätigen auch routinierte USC-Recken – von seinen Trainingsmethoden begeistert.

Zuletzt fruchtete seine Aufbauarbeit, Wallern kletterte die Tabelle hoch. Am Montagabend verabschiedete er sich vom Team, Sportchef und Sektionsleiter Michael Thüringer war überrascht und enttäuscht, verstand aber die Darazs-Entscheidung. In Summe war der Aufwand an Kilometern zuviel. Jobmäßig ist Darazs an der Uni in Wiener Neustadt im Einsatz, sein Sohn Diego kickt in der AKA Admira Wacker.

Als dann auch noch das Angebot eines NÖ-2. Landesligaklubs eintrudelte, musste sich Darazs entscheiden. „Ich habe zuerst Wallern abgesagt, dann Bad Vöslau zugesagt“, so der Coach. „Ich habe sicher mehr Positives als Negatives hinterlassen“, so der Ex-Coach.

Interimistisch werden in den letzten beiden Herbstpartien nun Gerhard Wodicka und Michael Thüringer das Coaching übernehmen.