Aufatmen beim GST

FIRST VIENNA FC 1c - GST MÖNCHHOF 1:1 (0:1)

In der vorletzten Runde vor der Winterpause war es für das Girls Soccer Team endlich so weit. Mit dem Remis gegen den First Vienna FC erkämpften die Burgenländerinnen den ersten Punkt der Saison. „Es war ein Match auf Augenhöhe, wir hätten auch gewinnen können. Beide hatten Chancen, haben sie schließlich aber nicht genutzt“, resümiert Torschützin Sandra Himmler. Ein Sieg wäre ihr zwar lieber gewesen, „aber wir sind froh, dass wir endlich einen Punkt haben.“ Mit dem 1:1 in Wien gaben die Mönchhoferinnen nämlich auch die Rote Laterne ab. „Das ist für uns auch mental wichtig, gerade vor der Winterpause.“ Die beginnt nämlich nach dem Match gegen Landhaus 1b am Sonntag.

NEUSIEDL AM SEE - SPIELFREI

Die Kickerinnen aus der Seestadt hatten am Wochenende frei. Nun gilt es mit Horn eine harte Nuss zu knacken. Die Tabellenzweiten sind realistisch gesehen für den NSC wohl kaum zu schlagen. Vor dem Match gegen die Absteiger des Vorjahres „haben wir die Zeit aber gut genutzt um uns taktisch einzustellen“, erklärt Co-Trainerin Nina Potz. „Danach haben wir mit Dornbirn und dem Cup-Match gegen Krottendorf gleich zwei weitere Schlager vor uns“. Bis dahin hofft man beim NSC noch, dass sich „das Lazarett etwas lichtet.“

USC WAMPERSDORF - FSG SANKT MARGARETHEN/NEUSIEDL 1b 2:0 (1:0)

Auf die Derby-Stimmung folgt die Kater-Stimmung. Bis zur 30. Minute hielt die Spielgemeinschaft hinten dicht. Auch nach dem 1:0-Führungstreffer der Gastgeberinnen mit Vergangenheit in Hornstein verloren die Burgenländerinnen nicht die Nerven. Nach dem Seitenwechsel musste die angesechlagene Offensiv-Frau Julia Schmiedl, die gegen Wampersdorf das Tor hütete, nochmals den Ball aus dem Netz holen. Das 2:0 durch Doppeltorschützin Dora Farkasi markierte auch den Endstand. Am Freitag müssen die Damen der jungen Spielgemeinschaft gegen Wr. Neustadt bestehen. Die Tabellensechsten sind zwar keinesfalls ein leichtes Los, wohl aber ein Gegner in Schlagweite.