Ein Kracher in der dritten BFV-Cup-Runde

PARNDORF - LEITHAPRODERSDORF; Samstag, 14.30 UHR.

Nach dem erfolgreichen Saisonfinale in Klingenbach, wo man den dritten Tabellenplatz in der Burgenlandliga erreichte, ist beim SV Leithaprodersdorf das Plansoll mehr als erfüllt. Nun könnte man den erfolgreichen Herbst mit einem Auswärtssieg im Heidebodenstadion noch krönen.

„Wir haben Parndorf oft gesehen in dieser Saison. Natürlich kommt es drauf an, wer alles spielen wird bei ihnen. Parndorf hat viele Möglichkeiten und einen sehr breiten Kader. Wir gehen aber entspannt in die Partie, in der Meisterschaft haben wir sehr erfolgreich abgeschlossen. Klar wollen wir dem SC/ESV Paroli bieten, ich denke, sie sind auch vor uns gewarnt“, zeigt sich Leithaprodersdorf-Trainer Peter Benes angriffslustig. Die Parndorfer haben in der Meisterschaft die Leithaprodersdorfer mit 3:0 gedemütigt.

Vor allem ein Spieler hat sich wohl dabei ins Gedächtnis eingebrannt: Jakub Sulc. Der Angreifer wurde mit seinem Doppelpack zum Horror für den SV. „Wir nehmen die Partie sehr ernst und wollen unbedingt weiterkommen“, hofft Parndorfs Sportkoordinator Simon Knöbl auf eine Wiederholung des Erfolgserlebnisses. Vom Personal her wird der SC/ESV auf Oliver Augustini (Knieverletzung) verzichten müssen. Bei Leithaprodersdorf ist Kapitän Patrick Mozelt fraglich, sonst sind alle Mann an Bord.