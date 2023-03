Nachwuchspreis für Ehrenreiter aus Andau

Werbung

Anfang des Monats fand der „Györi-Lovas-Bal“ in Györ statt. Bei dem Reiterball nahm auch die 16-jährige Andauerin Emilia Ehrenreiter vom Reitclub Andau teil. Jedes Jahr werden Auszeichnungen für besondere Leistungen der Nachwuchsreiter vergeben. Im Zuge der abendlichen Veranstaltung wurde die junge Andauerin, wie bereits im Vorjahr, für ihre Leistungen in Ungarn mit ihrem Pony Alpha 2 ausgezeichnet.

Zu ihren größten Erfolgen in Ungarn gehörte Gold beim Regional-Jugendchampionat in Moson sowie die Silbermedaille beim ungarischen Jugendchampionat in Budapest. Insgesamt gewann Ehrenreiter sechs ungarische Jugendchampionate. Sie ist ihrem Pony vom Golser Züchter Lorenz Preisinger sehr dankbar für die vier höchst erfolgreichen Jahre in der Pony Liga. Das Duo konnte 24 Springbewerbe in Österreich und Ungarn für sich entscheiden. Zuletzt gewannen sie 2022 Bronze bei der Österreichischen Meisterschaft, bei den Bundesländer-Mannschaftsmeisterschaften und 2021 ebenfalls Bronze in der Hallenmeisterschaft.