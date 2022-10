Erfolgsserie für Pamhagen Damen in der Bundesliga

Werbung

Nach ihrem Gold-Sieg beim Europacup im Zillertal bewiesen die Spielerinnen des SV ASVÖ Pamhagen am Wochenende, dass sie auch auf nationaler Ebene die Nummer eins sind.

In St. Veit an der Glan startete die 1. Frauen Schach-Bundesliga mit vier Runden, wobei sich die Pamhagenerinnen sofort an die Tabellenspitze setzten. Sowohl den KJSV Wien als auch St. Veit/Glan schlugen sie klar mit 4:0. Beim Duell gegen den Vorjahreszweiten Baden wurde Pamhagens Neuerwerbung, Alina Kashlinskaya, zur Matchwinnerin. Diese ist die Nummer eins von Polen und auf Platz 19 der Weltrangliste. Das Burgenland-Derby gegen SV Wulkaprodersdorf wurde 4:0 gewonnen. Am Montag empfing Sport-Landesrat Heinrich Dorner auch das hochkarätige Schach-Quartett im Landhaus, um die internationalen und nationalen Erfolge zu würdigen. Dazu zählten die vier Schachprofis, Elena Boric, Yuliia Osmak, Renata Kosc und Ana Matnadze.

„Ich gratuliere den Spielerinnen des ASVÖ Pamhagen zu ihren großartigen Leistungen. Sie haben heuer bereits mehrere große Erfolge feiern können, ob in der Staatsmeisterschaft oder beim Blitzschach. Was Sie bisher erreicht haben, möge auch viele junge Nachwuchstalente anspornen und sie für den Schachsport begeistern“, so Dorner.

Der Schachklub ASVÖ Wulkaprodersdorf wiederum startete eben mit einer 4:0-Niederlage gegen Pamhagen. Gegen Lienz wurde gewonnen, es folgten ein Remis und eine weitere Niederlage beim verpatzten Start, der sich aufgrund des Fehlens der stärksten Spielerin, Gaal Zsoka, erklärt. Die Internationale Meisterin aus Ungarn nahm an der U20-Weltmeisterschaft teil.