Grabowski greift an

Lena Grabowski hat ein bewegtes Jahr 2021 hinter sich, in dem sie zunächst den undankbaren vierten Platz bei der Europameisterschaft belegte, dann ein gelungenes Olympia-Debüt feierte und mit der Bronzemedaille bei der Kurzbahn-EM im November schließlich ihren bisher größten Erfolg erzielte. Abseits des Sports standen die ersten Prüfungen im Rahmen der Matura an, die die Parndorferin heuer an der Liese Prokop Privatschule in der Südstadt absolvieren wird. Nachdem Grabowski im Winter kurz Zeit hatte, um die vielen Eindrücke zu verarbeiten, begann im Februar mit dem Höhentrainingslager in der Sierra Nevada die intensive Vorbereitung für die neue Saison. Dass ihr die hohe Belastung in den spanischen Bergen offensichtlich gutgetan hat, zeigte die 19-Jährige am vergangenen Sonntag beim Meeting in Marseille, wo sie über ihre Lieblingsdistanz 200 Meter Rücken triumphierte. Um das Erreichen von Spitzenzeiten ging es an der Mittelmeerküste noch nicht, aber nach dem harten Training zuletzt war der Wettkampf eine erste Standortbestimmung.

„In den kommenden Wochen werden leistungstechnisch ein paar Höhen und Tiefen kommen, das ist nach so einem Trainingslager normal“, erzählt Grabowski der BVZ. Schon bei den Berlin Swim Open im April hat sie dann aber wieder neue Bestzeiten im Visier. Das sportliche Highlight der Saison werden im Sommer die Europameisterschaften in Rom sein, wo Grabowski sich erneut in die Geschichtsbücher eintragen möchte. Davor rücken bei ihr aber noch ganz andere Bücher in den Vordergrund: „Mein größtes Ziel ist zunächst einmal die Matura.“