Grabowski verteidigte Titel trotz Erkältung

Mit letzter Kraft hat sie es geschafft: Lena Grabowski verteidigte erfolgreich ihren Staatsmeistertitel über die 200 Meter Rücken. Die Parndorferin hatte mit einer starken Erkältung zu kämpfen – ein Andenken von der WM in Japan. „Die Reisestrapazen waren einfach zu hoch“, berichtete die 20-Jährige von einer anstrengenden 17-Stunden-Heimreise vom Großevent.

Doch selbst mit diesem gesundheitlichen Handicap war Grabowski für ihre österreichische Konkurrenz bei den Staatsmeisterschaften in Kapfenberg nicht zu biegen – 2:21,78 Minuten reichten für Gold. Jetzt ist Grabowski in Sommerpause. Diese Woche wäre bei ihr noch die U23-EM in Dublin auf dem Programm gestanden. „Aber das hätte keinen Sinn gemacht“, musste die Schwimmerin absagen. Richtig down war sie deswegen aber nicht.

„Der Saisonhöhepunkt war die WM, die U23-EM wäre nur ein Bonus gewesen“, möchte sie in nächster Zeit ihre Batterien aufladen, um dann im Herbst Vollgas zu geben. Bis Dezember wird sie einige Langbahn-Rennen absolvieren. Und was in nächster Zeit ansteht? „Jetzt werde ich erst einmal aufs Golser Volksfest schauen“, freut sich Grabowski schon auf ein wenig Freizeit im dichten Terminkalender.