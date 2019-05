Jubel beim Gymnasium Neusiedl: In der Mädchenschülerliga setzte sich die Mannschaft der Bezirkshauptstädter mit 2:0 gegen die NMS Rechnitz durch. Beide Tore erzielte Annika Rainer. Im Spiel um Rang 3 gewann NMS Markt Allhau gegen NMS Theresianum Eisenstadt deutlich mit 8:1.

Im Halbfinale setzte sich das Gymnasium Neusiedl mit 3:0 gegen die NMS Markt Allhau durch. Eisenstadt wiederum unterlag Rechnitz mit 1:4.

In der Vorrunde Süd der Uniqa Mädchenliga ging es eng zur Sache. Mitten drinn statt nur dabei im Kampf um die beiden Plätze im Landesfinale in Oberpullendorf waren auch die Titelverteidigerinnen des BRG Oberpullendorf. „Vier der sieben Mannschaften waren auf einem Niveau und spielten sich die beiden Tickets für das Finalturnier aus“, erklärte BRG Oberpullendorf-Betreuerin Jenny Pöltl. Ihr Team qualifizierte sich dann auch für das Entscheidungsspiel gegen die NMS Rechnitz. Die Entscheidung fiel nach einem Unentschieden im Penalty-Schießen. „Die gegnerischen Trainer stellten ihre beste Feldspielerin ins Tor und diese holte dann den Sieg. Ein gelungener Schachzug“, so Pöltl. Als zweites Team aus dem Süden zog die NMS Markt Allhau – ebenfalls im Strafstoßschießen – ins Final Four ein.