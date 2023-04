1. Klasse Mitte: Zsirais Köpfchen erlöste Kaisersdorf/St. Martin

PIRINGSDORF - KAISERSDORF/ST. MARTIN 0:2. Die Gäste mühten sich vor der Pause gegen eine dezimierte Piringsdorfer Mannschaft, trotzdem war Kaisersdorf/St. Martin der Führung näher. „Es war ein Geduldspiel. Auch deshalb, weil wir anders gespielt haben als ausgemacht. Wir haben uns angepasst und auch mit hohen Bällen agiert“, so Kaisersdorf/St. Martin-Trainer Lorandt Schuller. Mehr als zwei, drei Halbchancen gab es vor der Pause deshalb nicht. Das änderte sich im zweiten Durchgang, wo der Aufstiegskandidat immer mehr auf das Tempo drückte. Manuel Wiedenhofer hatte den Führungstreffer zweimal am Fuß, scheiterte aber. So musste eine Ecke her, die Defensivmann Martin Zsirai per Kopf vergoldete (74.). Selbst Piringsdorf-Trainer Markus Schnabl staunte: „Das war wie aus dem Lehrbuch.“ Und gleichzeitig der Dosenöffner. In der Folge vergab Kaisersdorf mehrere dicke Chancen, ehe Martin Ivanyi in der Nachspielzeit das 2:0 erzielte und damit den Endstand fixierte.

SC PIRINGSDORF - SPG KAISERSDORF/ST. MARTIN 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (74.) Zsirai, 0:2 (92.) Ivanyi. Rote Karte: Paar (79., Beleidigung). Reserve: 5:2 (Philipp Dorschner 3, Kuzu, Halper; Pauer, Laffer). SR: Bekteshi (P: schwach/KM: gut).- Piringsdorf, 150.

Piringsdorf: Krottendorf; Stifter, Schermann, Janisch, Iby; Suvak, Paar; Reitgruber, Grubesic, Slahor; Scheiber (82. Stephan Dorschner).

Kaisersdorf/St. Martin: Schmidt; Draxler (81. Toska), Zsirai, Vajda, Varga (73. Heinrich); Jurik, Stocker, Ivanyi, Wiedenhofer, Sommer (81. Pauer); Markus.

KOBERSDORF - DRASSBURG II 1:1. Draßburgs Auftritt war vor der Pause ansprechend. Die Gäste, die diesmal beinahe ohne Unterstützung vom Regionalliga-Kader antraten, hielten mit den zuletzt so starken Kobersdorfern gut mit. Die Heimelf hatte zwar mehr vom Spiel, das Tor machten aber die Draßburger. Laurin Kratochwil schloss einen ansehnlichen Spielzug ab und sorgte nach 18 Minuten für die ASV-Führung. Kobersdorf agierte lange Zeit glücklos und haderte mit dem Unparteiischen. „Wir hätten zwei Elfmeter bekommen müssen“, klagte Trainer Norbert Nemeth, der aber auch ergänzte: „Die Chancen waren auch so da, daraus haben wir zu wenig gemacht.“ Kobersdorf war nach dem Seitenwechsel dann deutlich spielbestimmend, nur der Ball wollte einfach nicht über die Linie. Erst drei Minuten vor dem Ende gelang Jürgen Kalbacher der Ausgleich, der letztendlich noch einen Punkt brachte. Für Platz zwei und das Ziel Aufstieg allerdings zu wenig: „Ich glaube nicht, dass sich Kaisersdorf noch den zweiten Platz nehmen lässt“, so Nemeth. Draßburg II-Trainer Clemens Ivanschitz: „In der ersten Halbzeit waren wir einen Tick besser, in der zweiten war Kobersdorf klar besser.“

ASK KOBERSDORF - ASV DRASSBURG II 1:1 (0:1).- Torfolge: 0:1 (18.) Kratochwil, 1:1 (87.) Kalbacher. SR: Tatzber (K: schwach/D: gut).- Kobersdorf, 100.

Kobersdorf: Kreiner; Vlahovic (71. Strass), Felser, Wilfinger, Jakab; Bernhardt, Memisevic; Gere, Petro, Kalbacher; Lukic.

Draßburg II: Pfeiffer; Szöke, Lukac, Cosic, Artner (46. Pracser); Bezer, Hrustanbegovic; Koncsag, Pichler, Kratochwil; Brocic.

MSV - KROATISCH GERESDORF 3:1. Der MSV tat sich speziell erste Halbzeit schwerer als erwartet. Das lag aber auch am Gegner, Außenseiter Kroatisch Geresdorf lieferte eine starke Darbietung. Auch MSV-Coach Josef Kühbauer befand: „Die haben es wirklich gut gemacht und auch Fußball gespielt.“ Der Leader hatte zwar mehr vom Spiel, aber auch als Erion Berdynaj nach 38 Minuten traf und den vermeintlichen Knoten platzen ließ, hatte Geresdorf eine Antwort. Nur 120 Sekunden später zeigte sich Nico Palatin kaltschnäuzig und schloss nach einem gelungenen Angriff über die Seite mit einem Schuss ins kurze Eck ab – 1:1. Der MSV kam dann nach der Pause besser ins Spiel, Philip Knotzer stellte rasch auf 2:1. Die endgültige Entscheidung fiel aber erst in der Schluss-Viertelstunde, als Philipp Palatin den Ball unglücklich ins eigene Tor ablenkte. „Die Mannschaft hat sich wirklich gut aus der Affäre gezogen“, so Kroatisch Geresdorfs Trainer Manfred Schaffer.

MSV 2020 - SC KROATISCH GERESDORF 3:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (38.) Berdynaj, 1:1 (40.) Nico Palatin, 2:1 (49.) Knotzer, 3:1 (77., Eigentor) Philipp Palatin. Reserve: 2:1 (Huber, Kiss; Csebich). SR: Kern (M: gut/ KG: gut).- Mattersburg, 250.

Mattersburg: Michael Stöger; Tim Reitbauer (90. Hofmann), Tobias Stöger, Leitgeb, Kaiser; Knotzer (80. Ceri), Garib, Frkat (86. Koch), Marchhart (46. Ilic), Grimmer; Berdynaj (90. Fröch).

Kroatisch Geresdorf: Payrits; Tobias Domnanovich, Sebastian Domnaovich, Philipp Palatin (86. Ruisz), Klemen; Nico Palatin, Nagy (67. Keresztesi), Balogh, Buranits (90. Dorner); Erczkövi, Wertetics.

RAIDING - LOIPERSBACH 1:1. Sieben Stammspieler musste die Heimelf vorgeben, dennoch bot das Team von Toni Drabeck der im Frühjahr so starken Loipersbacher Truppe die Stirn. In einem intensiven Spiel tat sich der Gast, der ohne den gesperrten Abwehrchef Gorgö Török antrat, defensiv schwer. „Wir haben deutlich mehr Chancen zugelassen als zuletzt“, so Loipersbachs Trainer Christian Freiler. Seine Mannschaft kam zu Chancen, konnte aber wenig Kapital draus schlagen. Nur kurz nach der Pause war der SVL erfolgreich. Abel Kulcsar traf zur Führung. Die hielt bis zur 68. Minute. Da setzte sich Masud Mohammed Jama auf der Außenbahn durch, servierte Peter Vereb die Kugel und der schloss ab. Danach hatte SVL-Stürmer Zoltan Varga den Matchball, seinen tollen Schuss parierte ASK-Tormann Fabian Zolles allerdings überragend. „Großes Lob an meine Jungs, die viel Herz zeigten“, so Radings Coach Drabeck.

ASK RAIDING - SV LOIPERSBACH 1:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (48.) Kulcsar, 1:1 (68.). Reserve: 2:1 (Abdigadir, Minasch; Soffried). SR: Felber (R: gut/L: gut).- Raiding, 88.

Raiding: Zolles; Niklas Gneis, Cano, Warnung; Höttinger; Jama (71. Rahmaoui), Kautz, Bader (90. Kucera), Toka, Vereb, Gyurasz.

Loipersbach: Böcskör; Muskovich, Tschürtz, Kranixfeld, Kovacs; Widlhofer (52. Nemeth), Pados, Gerdenitsch, Kruse (82. Dietrich); Kulcsar, Varga.

HRVATI - WEPPERSDORF 1:0. Beide Teams mussten offensive Leistungsträger vorgeben. Marko Novokmet fehlte den Hausherren aus privaten Gründen, Lukas Zlatarits den Gästen wegen einer Sperre. Das war hüben wie drüben dann auch nicht zu übersehen – große Torchancen Mangelware. Die Vorsicht dominierte, auch aufgrund der Tabellensituation. Das Abstiegsgespenst schwebt über beiden Vereinen. Weppersdorf hatte zwar mehr vom Spiel, konnte daraus kein Kapital schlagen. HRVATI legte es daheim defensiv an und durfte dann trotzdem über eine wunderbare Aktion jubeln, die zum Sieg reichte. Gabor Jakubovics setzte sich sehenswert durch und traf genau ins Kreuzeck. „Wir waren bemüht, aber zu ungefährlich“, so Weppersdorf-Trainer Christian Janitsch. HRVATI-Coach Mario Bintinger: „Es war ein Geduldspiel mit einem Genieblitz von Gabor.“

SPG HRVATI - ASK WEPPERSDORF 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (73.) Jakubovics. Reserve: 1:3 (Samuel Toth; Chmel, Scheiber, Antal). SR: Pllana (H: gut/W: gut).- Großwarasdorf, 150.

HRVATI: Elias; Prikoszovich, Markovic (35. Pantos), Benjamin Toth; Forsits (46. Forsits), Kuzmits; Imre, Domnanovich, Husic; Grubits (89. Fazekas), Jakubovics (92. Samuel Toth).

Weppersdorf: Raab; Emmer, Tröscher (85. Puha), Galovic, Sachs; Sabor, Zilinsky, Blahna, Buranich (65. Degendorfer); Böhm, Melis.

NECKENMARKT - NIKITSCH 1:3. Für Nikitsch stand die Reise zum Schlusslicht unter dem Motto: „Pflichtsieg“. Der SCN steckt im Abstiegskampf, Neckenmarkt ist so gut wie abgestiegen. Und Nikitsch nahm die Aufgabe seriös an, war schon im ersten Durchgang nahe dran an der Führung. Die gelang nicht und Nikitsch musste sich in Geduld üben. Nach 72 Minuten schien Andras Horvath mit seinem Tor zum 1:0 die Nikitscher zu erlösen, ehe es in den letzten Minuten turbulent wurde. Auch weil die Hausherren sich nicht aufgaben, dagegen hielten und sich dafür belohnten. Lukas Pavitschitz traf in Minute 85 zum 1:1. Ein Schock für die Gastelf, die aber Moral und Leidenschaft zeigte, noch einmal zurückschlug. Zuerst brachte Gergö Dan seine Nikitscher 120 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit wieder in Front und in der Nachspielzeit machte Roland Toth den Sack dann endgültig zu. Obmann Christian Balogh war erleichtert: „Nichts für schwache Nerven, aber die Mannschaft hat viel Leidenschaft gezeigt.“

UFC NECKENMARKT - SC NIKITSCH 1:3 (0:0).- Torfolge: 0:1 (72.) Horvath, 1:1 (85.) Pavitschitz, 1:2 (88.) Dan, 1:3 (91.) Roland Toth. Reserve: Nichtantreten Nikitsch. SR: Stojanovic (N: gut/N: gut).- Neckenmarkt, 120.

Neckenmarkt: Homa; Rittenbacher (62. Ecker), Fuchs, Rapai, Wieder (51. Martna), Nusshal (81. Reumann); Varga (81. Kallinger), Mundi, Gager; Marcel Pazmann, Pavitschitz.

Nikitsch: Martin Toth; Domnanowich (81. Lakihegy), Maric, Kovacs, Nemeth; Farkas, Milan Toth, Odrobena (61. Roland Toth), Horvath, Borbely (45. Dan); Hajos.