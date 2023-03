ASK Neutal: Auf dem Weg der Besserung

Werbung

Dramatische Szenen spielten sich vor etwas mehr als einer Woche beim Test zwischen Neutal und Horitschon ab. Nach einem Zweikampf verletzte sich der Kapitän des 2. Liga-Klubs, Marco Ponweiser, schwer.

Die ernüchternde Diagnose lautete Schienbeinbruch. Mittlerweile befindet sich Ponweiser am Weg der Besserung. „Er war diese Woche schon am Sportplatz zuschauen“, freute sich der Sportliche Leiter Gerald Trummer, „wird aber natürlich lange out sein.“

Umso bitterer für den ASK: Es ist nach Stefan Decker und Tobias Bozecski die dritte schwere Verletzung heuer. Trummer: „Hoffentlich ist das der letzte Ausfall dieser Art.“ An den Zielen ändern die Verletzungen nichts: „Wir wollen weiter einen Cup-Platz!“