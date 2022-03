Neue Trainer vor der ersten Bewährungsprobe

Trainerwechsel sind an sich nichts Außergewöhnliches, in der Häufigkeit, in der sie über den Winter in der 2. Liga Mitte passiert sind, allerdings schon. Der ASK Marz, der SV Oberloisdorf, der SC Neudörfl, der ASKÖ Kaisersdorf, der SC Oberpullendorf und der SV Lackenbach – gleich sechs Liga-Klubs, in Reihenfolge nach Tabellenplatz, haben seither neue Trainer. Wer die sind und was sie nach den ersten Monaten bei ihren neuen Klubs sagen – wir haben sie rund eine Woche vor Meisterschaftsstart befragt.

Marz. Der neue Trainer heißt Dadi Maxell. Er übernahm Ende 2021 von Lorandt Schuller. Für Maxell ist die Stelle beim ASK die erste Cheftrainer-Position im Erwachsenenfußball. Von Überforderung aber keine Spur – Maxell sieht sich fit für die Aufgabe: „Ich war hier schon als Co tätig, durfte viel lernen, jetzt freue ich mich, das als Chef umzusetzen.“ Mit einem, wie er sagt, „intaktem Team“: „Die Jungs machen seit Vorbereitungsstart einen super Eindruck.“ Ziel? „Wir wollen unseren Platz jedenfalls halten.“

Oberloisdorf. Nach der Negativserie im Herbst gingen Gerhard Karoly und der SV Lackenbach getrennte Wege. Beim SVO fand der 51-Jährige einen neuen Posten. Vor allem die Transferphase verlief aber nicht nach Wunsch: „Eigentlich wollten wir den Kader vergrößern, das ist uns leider nicht ganz gelungen.“ Karoly weiß, das könnte zum Problem werden: „Wir bewegen uns auf einem schmalen Grat. Wenn alle fit sind, bin ich aber überzeugt, dass wir die Platzierung halten können.“

Neudörfl. Nach dem Aus von Thomas Wallner folgte Namensvetter Thomas Urbanek auf den Trainerstuhl. Der LigaTainerneuling musste im Winter den Kader zwangsmäßig umbauen, ist von der Qualität der Mannschaft aber überzeugt: „Ich bin zufrieden. Die Neuzugänge haben sich gut eingearbeitet.“ Wie viele andere Vereine hatte Neudörfl mit Ausfällen zu kämpfen, mit der Vorbereitung ist Urbanek aber alles in allem zufrieden: „Die Jungs ziehen voll mit. Wir haben durchwegs passable Leistungen gezeigt.“ Mit Rang elf ist der SCN vor dem Rückrundenstart trotzdem in Abstiegsgefahr. Urbanek bestätigt: „Der Abstand nach hinten ist nicht groß. Nach vorne ist genauso viel möglich. Wichtig ist, von Anfang an zu punkten, um in ruhigere Gewässer zu kommen.“

Kaisersdorf. Lorandt Schuller wechselte ligaintern ins Mittelburgenland, zuvor coachte er Marz, bleibt also, wie Pendant Gerhard Karoly, der Liga erhalten. Die Marzer führte Schuller auf Platz sechs, nach oben soll´s jetzt auch mit Kaisersdorf gehen. Schuller: „Priorität hat für uns der Klassenerhalt. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen.“ In der Vorbereitung legte Schuller viel Wert auf Kondition, „weil wir für den Abstiegskampf fit sein müssen. Jeder hat sich verstärkt. Da müssen wir dagegenhalten.“

Oberpullendorf. Ein routinierter Mann für ein junges Team – das war das Ziel des SCO-Vorstands bei der Trainersuche. Mit Sandor Hommonai, er folgt auf Mario Pürrer, dürfte das gelungen sein. Der Südburgenländer heuerte ebenfalls zum Jahresende beim SCO an. Und ist, wie er selbst sagt, zufrieden: „Ich fühle mich hier wohl, beim ersten Gespräch war sofort klar, dass ich das mache.“ Die positive Energie soll auch auf das Feld überschwappen, der aktuelle Platz 13 der Vergangenheit angehören. Hommonai: „Die jungen Spieler hier haben Potenzial. Im Winter haben wir zudem erfahrene Kicker geholt. Die Mischung passt nun gut. Ich halte einen Mittelfeldplatz am Ende für möglich.“

Lackenbach. Mit der roten Laterne startet der SVL in die Rückrunde. Um für den Abstiegskampf gewappnet zu sein, verstärkte sich der Klub insgesamt mit fünf Spielern. Darunter prominente Namen wie David Witteveen und Manuel Salaba. Neo-Trainer Roman Fennes ist hinsichtlich zuversichtlich, den Klassenerhalt zu schaffen: „Im Verein herrscht eine gewisse Euphorie. Wir starten mit vier Heimspielen aus fünf Partien. Da wollen wir den Grundstein für den Klassenerhalt legen. Einfach wird das aber nicht.“