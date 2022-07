Neutal will den „Frühjahrsflow mitnehmen“

Werbung

„Kaderplanung vor dem Vorbereitungsstart fertig!“ Was sich wohl jeder Verein wünscht, setzte der ASK Neutal um: Der Tabellenneunte der Saison 21/22 fixierte bereits seinen Kader. Insgesamt stoßen dafür drei neue Spieler zum Team – und die haben es in sich. Speziell Ersterer: Vom SC Bad Sauerbrunn kommt Maxi Estl.

Estl hat guten Kontakt zu seinem Trainer aus Oberpullendorf-Zeiten Rene Schock, der jetzt bekanntlich in Neutal werkt, und „konnte“ zudem mit den Neutaler Zielen. Das gab den Ausschlag, warum sich der Offensivmann für den ASK entschied. Für den Sportlichen Leiter Gerald Trummer top: „Er wird uns sicher weiterhelfen.“

Ebenfalls neu: Mittelstürmer David Kondrlik. Der junge Slowake kann wie Estl höherklassige Erfahrung vorweisen, kommt vom FC Deutschkreutz. Außerdem ist Daniel Marffi (Oberpullendorf) neu, er wird das Tormannteam verstärken.

Mit den drei Neuen strebt der ASK einen „Platz im Mittelfeld“ zur neuen Saison an. „Das Hauptaugenmerk liegt auch darauf, dass wir den Frühjahrsflow mitnehmen“, so Trummer. Da lief es bekanntlich nicht schlecht. Mit Marko Ilic (Mattersburg), Rok Mohorko und Robert Hutter (unbekannt) werden dafür drei Spieler nicht mehr dabei sein.