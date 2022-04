Premieren-Frühjahrspleiten für Duo: Die letzten Burgen fielen

Werbung

Was sind das für Frühjahrssaisonen, die der SC Oberpullendorf und der ASK Neutal bisher spielen? Beide blieben in den ersten sieben (Oberpullendorf) respektive sechs (Neutal) Runden im neuen Jahr ohne Niederlage. Am Wochenende änderte sich das nun, verloren beide, fielen quasi die letzten Burgen: Beinbruch sehen beide darin freilich aber keinen.

Oberpullendorf unterlag in Rohrbach mit 1:3. Trainer Sandor Hommonai war, was man sich bei einer Niederlage eigentlich nicht erwartet, dennoch großteils zufrieden, sprach gar von „der spielerisch stärksten Leistung in diesem Jahr“ – mit Hauptprotagonist Adam Csire, der in der Offensive für Wirbel sorgte.

Csire zeigt im Frühjahr überhaupt auf, führt mit Sturmkollege Zsolt Szekely eine bockstarke Mannschaft an. Herausragend: Die beiden Angreifer trafen 2022 in der Liga bisher sage und schreibe 16-mal. Diese Fakten und Hommonais Aussagen zeigen: Die Rohrbach-Niederlage soll der guten Stimmung nichts anhaben. „Spielen wir am Wochenende wieder so, klappt´s sicher wieder mit einem Sieg“, so der Coach. Gegner für seine Elf ist hierbei Forchtenstein.

Neutals Sportchef: „Blick geht nach vor“

Etwas anders die Lage beim zweiten Klub, der bis in den tiefsten April ungeschlagen blieb, dem ASK Neutal. Dort war die Leistung bei der ersten Frühjahrspleite nicht berauschend.

Daheim gegen Marz verlor man 1:5. „War wirklich nicht gut von uns, aber sowas gibt´s“, so der Sportliche Leiter Gerald Trummer in der Nachbetrachtung.

Der Blick der Mannschaft geht bereits wieder nach vor, so Trummer: „Das Spiel ist abgehakt! Wir konzentrieren uns jetzt auf Draßmarkt.“ Immerhin ein großes Derby. Dort soll´s bestenfalls so laufen wie in den ersten sechs Partien. Und dass die Neutaler es drauf haben, zeigten sie da ja zur Genüge…