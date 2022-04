Prikoszovich übernimmt Traineramt in Oberloisdorf

Werbung

Der SV Oberloisdorf hat einen neuen Trainer. Keine drei Wochen nach der Trennung von Gerhard Karoly steht dessen Nachfolger fest: Gerhard Prikoszovich übernimmt das Traineramt beim SVO.

Ein unbekannter Name? Ganz und gar nicht! Prikoszovich war im letzten Jahr zwar ohne Verein, durfte aber davor auf große Erfolge bauen: Mit seinem Heimatverein Frankenau wurde er etwa Meister. Frankenau war auch der letzte Klub, den Prikoszovich coachte. Jetzt feiert er, der darüber hinaus auch in Kleinwarasdorf und Kroatisch Gerersdorf als Trainer tätig war, in Oberloisdorf sein „Comeback“.

Unverhofft, wie er selbst sagt: „Es ging alles sehr schnell, war nicht geplant, aber umso mehr freut es mich. Oberloisdorf ist ein super Verein, quasi wie eine Familie. In die will ich hineinwachsen.“

Offiziell übernimmt Prikoszovich das Amt beim aktuell Tabellenzwölften kommende Woche, das letzte Spiel gegen Lockenhaus-Rattersdorf verfolgte er aber freilich bereits. Das endete aus SVO-Sicht leider bitter – 0:1. Für Prikoszovich gilt es jetzt, „zurück in die Erfolgsspur zu finden“: „Die ersten Eindrücke zeigen mir eine charakterlich starke Mannschaft, der nur das Erfolgserlebnis fehlt.“

„Wollen zurück in die Erfolgsspur“

Besagtes Erfolgserlebnis soll es alsbald geben. „Am besten schon an diesem Wochenende beim Auswärtsspiel gegen den USC Pilgersdorf“, hofft auch Obmann Manuel Pratscher: „Wir müssen schnellstmöglich aus unserer Misere rauskommen.“

Pratschers Kommentar zur Bestellung des neuen Trainers: „Gerhard ist mit einem unserer Vorstandsmitglieder gut. Es gab schon mal Kontakt, diesmal, auch weil wir jemanden gesucht haben, hat es gepasst. Er ist ein gemütlicher und umgänglicher Typ, der, denke ich, gut zu uns und unserem Verein passt.“

Die Zusammenarbeit mit Prikoszovich ist vorerst, so Pratscher weiter, bis Sommer ausgelegt: „Dann spätestens werden wir uns zusammensetzen und besprechen, wie wir weitermachen.“