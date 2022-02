SV Oberloisdorf: Verstärkung aus Kamerun

Der SV Oberloisdorf hat seine Suche nach einem Innenverteidiger abgeschlossen - und das mit einem durchaus nicht alltäglichen Transfer. Die sportliche Führung um Obmann Manuel Pratscher und Trainer Gerhard Karoly verpflichtete nämlich einen Spieler mit Wurzeln in Kamerun für die Zentrale, wo durch die noch andauernde Verletzung von David Csikortas Handlungsbedarf herrschte.

Loic Barthelemy Tenlep Tenlep lautet der klingende Name des „Neuen“, mindestens genauso klingend sein letzter Verein: Tenlep wechselt vom FC Gloria Lunca Teuz Cermein aus der dritten rumänischen Liga ins Burgenland. Besonderes Highlight, das Tenlep mitbringt: Er ist ehemaliger U17-Nationalteamspieler Kameruns, wohlgemerkt jenem Land, das aktuell um den Finaleinzug beim Afrika-Cup kämpft. 2015 nahm Tenlep selbst am U17-Bewerb dieses Turniers teil. Jetzt soll er für Stabilität in der Defensive des SVO sorgen.

Die Frage vieler lautet wohl, wie es zu diesem Transfer kam. Pratscher klärt auf: „Ganz einfach - Loic kam durch einen Spielervermittler zu uns. Ursprünglich hätte erst ein anderer Spieler zu uns wechseln sollen, jetzt haben sich die Sachen aber so ergeben, dass es genau Loic ist.“ Besagter Loic trainierte bereits beim SVO mit, über seinen Vermittler bezog er zudem eine Wohnung in Grenznähe (Ungarn), muss sich also nicht mit langen Anfahrtszeiten plagen.

Mit Tenlep scheint das SVO-Transferprogramm abgeschlossen. Gerne hätte man zwar noch einen Stürmer, Pratscher weiß aber: „Das wird wohl schwer.“ Deswegen steht eine interne Lösung im Raum: Durch die Verpflichtung des Innenverteidigers besteht die Möglichkeit Cristian Fara, eigentlich sowieso Stürmer, im Herbst aber Abwehrspieler, wieder „vorzuziehen“.