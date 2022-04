Blaufränkisch-Duell mit klar verteilten Rollen

Werbung

HORITSCHON - DEUTSCHKREUTZ, SAMSTAG, 15 UHR

Eigentlich wäre ja Revanche angesagt für die 0:5-Niederlage der Horitschoner im Herbst in Deutschkreutz, doch die Vorzeichen für die Neuauflage des „Blaufränkisch-Derbys“ am kommenden Samstag, das traditionell viele Fans anlockt, sehen - der Papierform nach - ganz anders aus.

Auf der einen Seite die Horitschoner, deren Bilanz mit zwei Siegen und einem Remis in der Rückrunde zwar leicht positiv ausfällt, doch konnten sie zuletzt mit der Niederlage in Bad Sauerbrunn (2:4) alles andere als Selbstvertrauen tanken. Noch mehr schmerzen die zahlreichen Ausfälle, die im vergangenen Spiel mit der Verletzung von Lukas Wessely und der fünften Gelben Karte für Balazs Horvath noch gehörig zunahmen. Trainer Hannes Marzi: „Die Aufgabe gegen Deutschkreutz ist sicher eine schwere. Die Vorzeichen sehen nicht allzu gut aus, wir werden die Situation aber annehmen, haben ein Heimspiel und Derbys haben bekanntlich ja eigene Gesetze. Ziel muss es sein, zu punkten.“

Auf der anderen Seite die Deutschkreutzer, die zu Beginn der Rückrunde aufgrund der Corona-Problematik zum Zusehen gezwungen waren. Der Gipfel war die Absage samt Strafverifizierung gegen Bad Sauerbrunn. Im Anschluss an die spielfreie 18. Runde konnten allerdings drei Spiele in Folge gewonnen werden. Bei der Truppe von Trainer Didi Heger sieht es - im Gegensatz zu Horitschon - auf dem Personalsektor eher nach Verbesserung aus. „Kadermäßig wird sich nicht viel ändern, aber wir sollten bis Samstag den einen oder anderen Spieler nach den Corona-Infektionen wieder fitter bekommen, mehr Möglichkeiten haben“, erklärte der Chefcoach, für den es in diesem Derby nur ein Ziel gibt: „Ich glaube schon, dass wir alle Möglichkeiten haben, dieses Spiel zu gewinnen.

Horitschon braucht Punktezuwachs

Für die Horitschoner, die weiterhin im Abstiegsstrudel stecken, wäre ein Punktezuwachs sowohl für die Tabelle, als auch für das Selbstvertrauen wichtig. Im gesamten Saisonverlauf konnte die Truppe von Trainer Hannes Marzi nach Erfolgserlebnissen nicht nachsetzen, machte sich oft selbst das Leben schwer, hatte aber auch immer wieder - so wie jetzt - mit Verletzungen wichtiger Spieler zu kämpfen. Deutschkreutz „teilte“ mit den drei Siegen in Folge die Tabelle, liegt nun auf Rang sieben, neun Punkte vor dem Neunten, Bad Sauerbrunn. Auf Platz fünf (Klingenbach) fehlen bei einem Spiel weniger nur fünf Punkte. Das gesetzte Saisonziel ist also durchaus noch erreichbar. Auch hierfür wäre ein Derby-Sieg ein Katalysator. Die Fans beider Lager dürfen sich also auf ein interessantes Derby freuen, ein Fußballfest im Bezirk ist wieder einmal garantiert.

Aktuelle Infos: Bei Horitschon fehlen neben dem langzeitverletzten Kapitän Klaus Lehrner mit Patrick Landl, Martin Haller und Lukas Wessely vier Stützen verletzt, Balazs Horvath kassierte in Bad Sauerbrunn die fünfte Gelbe und muss ebenfalls pausieren. Dominik Huber sollte nach überstandener Krankheit in den Kader zurückkehren.

Bei Deutschkreutz fehlt mit Florian Szaffich der Kapitän ebenos im gesamten Frühjahr wie Defensivspieler Mathias Hänsler. Lukas Godovitsch zog sich in Kohfidisch eine Adduktoren-Verletzung zu und fällt für rund einen Monat aus. Marc Haiden ist nach dem Nasenbeinbruch im Spiel bei der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach wieder ins Training eingestiegen aber fraglich. Klaus Furtner, Michael Pittnauer und Nico Nusshall, die zuletzt noch mit den Nachwirkungen ihrer Corona-Infektionen zu kämpfen hatten, kamen gegen Oberwart zu Kurzeinsätzen, sollten am Samstag schon für eine längere Einsatzzeit bereit sein.