Deutschkreutz hat derzeit gleich mehrere Baustellen

Wie der FC Deutschkreutz am vergangenen Dienstag per Presseaussendung öffentlich bekannt gab, wurde der langjährige FCD-Spieler Goran Erseg, der im Frühjahr 2020 für den Regionalligisten Draßburg tätig war und nun seit zwei Jahren für den FCD spielt, vom Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) aufgrund vom Verwicklungen in den Regionalliga Ost-Wettskandal für die Saison 2022/23 gesperrt. Daraufhin trennte sich der Verein mit sofortiger Wirkung von dem Spieler.

Öffentlich gemacht wurde die Sperre just am vergangenen Freitag, dem Tag des ersten Vorbereitungsspiels bei Ersegs Ex-Verein Draßburg. Ebenfalls länger ausfallen wird Christian Stutzenstein. Die Knöchelverletzung des Flügelspielers stellte sich als schwerwiegender als gedacht heraus, er könnte bis zu acht Wochen ausfallen.

Beim FCD ist man jetzt auf der Suche nach Ersatz für Erseg und Stutzenstein. Trainer Mario Pürrer: „In dieser und der kommenden Woche sind Testspieler angesagt, wir werden eine Lösung finden.“ Die nächsten Chancen, möglichen Neuzugängen auf die Beine zu schauen, bieten die Testspiele morgen Freitag (gegen Lockenhaus-Rattersdorf) und am kommenden Dienstag (in Kirchschlag).

Ebenfalls per Presseaussendung bekanntgegeben wurde, dass ein Vorstandsmitglied des Vereins mit sofortiger Wirkung suspendiert und mit einem Platzverbot belegt wurde. Als Grund dafür wurde der Fund einer versteckten Kamera im Kabinenbereich genannt. Der Verein erstattete Anzeige gegen diese Person bei der Staatsanwaltschaft. Die Verantwortlichen arbeiten derzeit parallel dazu an einem Präventionskonzept, in das auch externe Partner eingebunden sind, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

Erstes Testspiel wurde beinahe zur Nebensache

Angesichts dieser Negativ-Botschaften wurde das erste Testspiel bei Regionalligist Draßburg beinahe zur Nebensache. Die stark ersatzgeschwächte Deutschkreutz-Elf konnte nur in den ersten 30 Minuten etwas mithalten, am Ende hieß es 8:0 für Draßburg. Trainer Mario Pürrer: „Es haben von Beginn an nur vier Spieler aus dem engeren Kader gespielt. Mit dieser Aufstellung haben wir zwar nicht viel erwartet, wollten das Spiel aber zumindest länger offen halten.“ Es gibt also viel zu tun in Deutschkreutz.