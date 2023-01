Ostligisten waren zu stark für Oberpullendorfer Bezirks-Trio

Werbung

Für das Bezirks-Burgenlandliga-Trio standen zuletzt die ersten Testspiele auf dem Programm. Gegen allesamt starke Gegner gab es zwar keinen Sieg zu bejubeln, aber in dieser Phase der Vorbereitung zählen auch Teilerfolge.

Horitschon: Die Truppe von Trainer Willi Leser verkaufte sich am Neusiedler Kunstrasen gegen den dort heimischen Ostligisten mehr als eine Halbzeit lang sehr gut, in Minuten 54 brachte David Gräf das Team von Trainer Willi Leser sogar mit 2:1 in Führung. Nach dem raschen Ausgleich nur wenige Minuten später holten sich die Neusiedler Ostliga-Kicker noch mit 5:2 den Sieg. Trainer Willi Leser zeigte sich zufrieden: „Ein guter Test, die Niederlage war für mich zu hoch.“

Ritzing: Mit einer 0:3-Niederlage endete der Test Elf von Trainer Joe Furtner gegen die Ostliga-Truppe von Scheiblingkirchen-Warth.

Deutschkreutz: Mit dem 4:1-Sieg im Test gegen den SC Sopron auf verschneitem Kunstrasen zeigte sich FCD-Trainer Mario Pürrer zufrieden: „Wir haben die Vorgaben gut umgesetzt.“ Vorgestern, Dienstag, stand dann der Test gegen Ostligist Scheiblingkirchen auf dem Programm, gab es nach 4:2-Pausenführung noch ein 4:5.