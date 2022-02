Ritzing doch mit größerem Umbruch

Es ist Bewegung drin, am Sonnensee. Nach zuletzt – für Ritzinger Verhältnisse – ruhigeren Transferperioden tat sich in diesem Winter bereits einiges im Kader von Trainer Joe Furtner, besonders was die (namhaften) Abgänge betraf. Neben Kapitän und Langzeit-Ritzinger David Witteveen, der beruflich bedingt etwas kürzer tritt und zum Nachbarn nach Lackenbach in die 2. Liga Mitte wechselte, verließen mit Offensiv-Dribbler Mohamed Khalil, Linksfuß Atilla Erel (Korneuburg) und Defensiv-Spezialist Marko Seletkovic (Schrems) zwei weitere absolute Stammspieler aus dem vergangenen Herbst den Verein.

In der Defensive wurde bereits nachgelegt

Besonders der Abgang von Seletkovic, der in der Hinrunde zumeist als Außenverteidiger aufgeboten wurde, schmerzt, da sich Armin Pester im Test gegen Draßmarkt eine Kopfverletzung zuzog (die BVZ berichtete) und auf unbestimmte Zeit ausfällt. Der stämmige Seletkovic wäre ein logischer Ersatz für Pester in der Innenverteidigung gewesen. In Ritzing fackelte man aber nicht lange und holte mit Tunc Bicer einen neuen Mann für die Abwehr-Zentrale. Der 25-Jährige wechselt aus der Wiener Stadtliga von Austria XIII an den Sonnensee.

Am vergangenen Wochenende wurden im Rahmen des Tests gegen 2. Liga Mitte-Tabellenführer Schattendorf 4:1 zahlreiche Spieler getestet. Manager Mario Posch: „Sie waren die ganze Woche bei uns, gesamt wurden mit dem Spiel neun Einheiten absolviert.“ Einer der Testkandidaten, Zsolt Petry, ein Mann für die linke Außenbahn, somit ein möglicher Ersatz für Atilla Erel, wurde bereits verpflichtet.

„Möglicherweise kommt noch der eine oder andere von ihnen dazu, das wird sich wohl noch in dieser Woche entscheiden“, erklärte Posch, der sich mit dem Test, bei dem zwei komplette Teams eingesetzt wurden, sehr zufrieden zeigte: „Die Jungs haben das durch die Bank gut gemacht, immerhin haben sie in dieser Konstellation davor noch nie zusammengespielt. Schattendorf ist als Tabellenführer der 2. Liga Mitte nicht irgendein Gegner.“

Beim derzeitigen Tabellen-Vierten tut sich derzeit also einiges, jedoch nicht ohne Plan. Posch: „Wir haben schon in den letzten Jahren einige Spieler kontinuierlich weiterentwickelt, diese sind nun für tragendere Rollen in ihren Bereichen vorgesehen. Natürlich erlebt der Kader derzeit eine gewisse Verjüngung, was natürlich auf Sicht auch der Plan war.“ Mit Routiniers wie Martin Steiner und Daniel Wolf, sowie bereits erfahreneren Spielern wie Nected Yörük und Lazar Cvetkovic hat man in Ritzing noch genügend Qualität in den eigenen Reihen, um die (jungen) Neuen führen zu können.

Bereits morgen, Freitag wartet mit Testspielgegner Scheiblingkirchen-Warth (19 Uhr) ein erster Gradmesser auf die neu formierte Ritzing-Elf.