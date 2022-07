Ritzing schlug im Finish groß zu

Werbung

Während der FC Deutschkreutz mit Richard Johnson (siehe Story oben) noch einen Neuzugang in den letzten Stunden der Übertrittszeit fixierte, schlug der SC Ritzing gleich achtmal zu. Mit Dukagjin Karanezi, Julian Kleibensturz (beide MSV 2020), Torhüter Ivan Kardum (Traiskirchen), Dejan Nesovic (Parndorf), Danijel Radosavljevic (Rapid Wien), Tomoya Kitazawa (Stadlau) sowie Tamas Szabolcs und Robert Marko (beide Balatonfüredi FC/Ungarn) wurden acht von insgesamt elf Neuzugängen in der letzten Transferwoche verpflichtet.

Einige Eckpfeiler des Teams blieben erhalten

„Ich glaube, dass wir eine gute Mischung aus routinierten und jungen Spielern gefunden haben“, zeigte sich SCR-Manager Mario Posch mit dem Einkaufsprogramm zufrieden. Mit elf neuen weht ein frischer Wind im Sonnenseestadion, wie der Manager bestätigte: „Es sind uns einige Eckpfeiler des Teams wie Lazar Cvetkovic, Daniel Wolf oder Nected Yörük erhalten geblieben, rundherum hat sich einiges getan, man merkt auch im Training, dass der frische Wind gut tut.“

Natürlich ist dem Ex-Profi bewusst, dass es bei so vielen zu integrierenden Spielern auch das eine oder andere Problem geben kann. „Wir müssen jetzt schauen, dass sich das Team so schnell wie möglich findet, das wird nicht von einen auf den anderen Tag gehen.“ Die erste Pflichtaufgabe steht am kommenden Samstag mit dem Cup-Spiel beim 2. Klasse Süd-Club Siget an. Wohl nur eine Durchgangsstation für die runderneuerten Ritzinger.