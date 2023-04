Rotweinderby hat einen klaren Favoriten

DEUTSCHKREUTZ - HORITSCHON, SAMSTAG, 17 UHR. Wenn der FC Deutschkreutz und der ASK Horitschon/Unterpetersdorf im Rotweinderby aufeinandertreffen, geht es immer um etwas. Auch wenn sich beide Teams aktuell im Niemandsland der Burgenlandliga-Tabelle befinden. Dennoch bringt die Tabellensituation noch zusätzlichen Zündstoff ins Duell der Lokalrivalen. Denn während Deutschkreutz mit komfortablen 24 Zählern in die Winterpause ging, hieß es für Horitschon, das im Herbst 14 Punkte ergattern konnte, von der ersten Frühjahrsrunde an darum, das Abstiegsgespenst zu vertreiben. Dieses erwies sich in den ersten drei Spielen der Rückrunde aber als äußerst hartnäckig, konnte mit einem 3:2-Erfolg in Ritzing (Anm.: nach 0:2-Rückstand) aber in die Flucht geschlagen werden.

Favoritenrollen wurden getauscht

Denn seit diesem „Aha-Moment“ zeigt sich der ASK in guter Verfassung, stehen zwei Siege und eine unglückliche Niederlage bei Leader Oberwart zu Buche.

Daher gehen die Gäste am Samstag auch als Favoriten auf den Rasen. Deutschkreutz liegt zwar in der Tabelle noch einen Zähler voran, die Formkurve spricht aber eindeutig für die Truppe von Neo-Trainer Edi Stössl. Zumal es beim FC aktuell so gar nicht läuft. In acht Frühjahrsspielen konnten lediglich drei Unentschieden erspielt werden. Im April stehen drei Niederlagen mit elf Gegentreffern zu Buche.

Allzu verständlich, dass sich Coach Michael Pittnauer an die „eigenen Derbygesetze“ klammert: „Wir können mit diesem Spiel die letzten Wochen zwar nicht vergessen machen, aber einen großen Schritt in die richtige Richtung tun. In einem Derby kann immer alles passieren.“ So geschehen am 17. September 2022 als Deutschkreutz als Favorit in Horitschon gastierte und mit 0:3 unter die Räder kam. „Für dieses Spiel braucht es keine Extramotivation. Da weiß jeder, worum es geht“, führt Pittnauer weiter aus. „Wir wollen unsere Negativserie beenden.“ Dafür sollte ihm - Stand Anfang der Woche - sein gesamter Kader zur Verfügung stehen.

Horitschon muss auf vier seiner Kaderspieler verzichten. Patrick Landl ist mit einer Schambeinentzündung schon länger außer Gefecht. Niklas Lehner verletzte sich beim Abschlusstraining vor dem Rudersdorf-Spiel und fällt vier bis sechs Wochen aus. Dominik Huber und Mark Szileszki sitzen jeweils eine Gelbsperre ab. Dennoch ist man auch bei den Blau-Weißen auf Sieg eingestellt. „Wir wollen unseren Flow auch in Deutschkreutz ausnutzen“, so Trainer Edi Stössl. Abseits des Wunsches nach dem Sieg wünschen sich beide Seiten schönes Wetter und dadurch eine tolle Kulisse: „Für solche Spiele trainiert man Woche für Woche“, sagt Pittnauer.

Auch das Vorstandsteam des FC ist dieser Tage im Dauereinsatz. So wird es in der Hoffnung auf großen Ansturm einen zweiten Eingang in der Ödenburgerstraße geben, wurde eine Tombola organisiert und in der dritten Halbzeit wird DJ-Ikone Gerhard „Gaggi“ Pammer für Stimmung sorgen. „Auch der VIP-Bereich ist schon seit Wochen völlig ausgebucht“, erzählt Obmann Robert Strobl.