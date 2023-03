Willi Leser nicht mehr beim ASK Horitschon

Werbung

Nur eine Woche nach dem FC Deutschkreutz vermeldete am vergangenen Sonntag auch der Lokalrivale aus Horitschon einen Trainerwechsel. Ausschlaggebend für die Trennung des Tabellenzwölften und Coach Willi Leser waren der negative Trend der vergangenen Wochen (Anm.: drei Niederlagen in Serie) sowie der blutleere Auftritt am letzten Spieltag gegen Bad Sauerbrunn. „Da war in Abschnitt zwei kein Leben mehr in der Mannschaft. Da beginnt man unweigerlich an, alles infrage zu stellen“, reifte in Leser schon während der Schlussphase der Partie der Gedanke, nach dem Spiel seinen Rücktritt anzubieten. Das kommunizierte Leser nach dem Spiel auch den Funktionären, die ihn zunächst baten, noch eine Nacht darüber zu schlafen. „Mein Entschluss stand da aber schon fest“, so Leser. Auch die Funktionärsriege kam nach einer Besprechung zum Ergebnis mit einem neuen Trainer in die Endphase der Saison gehen zu wollen. „Ich denke, dass es beiden Seiten mit dieser Entscheidung gut geht“, meinte Sportleiter Lukas Poglitsch am Montag gegenüber der BVZ. „Es wird ja oft von einer einvernehmlichen Trennung gesprochen, die es in Wahrheit nicht gab. Aber bei uns ist es wirklich im beidseitigem Einvernehmen geschehen. Wir alle schätzen den Einsatz von Willi Leser für den ASK Horitschon und auch seine Arbeit, die er im vergangenen Jahr geleistet hat.“

Die ersten beiden Trainings in dieser Woche wird Poglitsch gemeinsam mit Co-Trainer Dominik Schiefer abhalten, danach gibt es im besten Fall schon einen neuen Übungsleiter. „Wir suchen aktiv, wollen uns auch nicht zu viel Zeit lassen“, so Poglitsch. Er selbst steht aus zwei Gründen nicht für ein längerfristiges Trainerengagement zur Verfügung. „Einerseits war es nie mein Ziel hier Trainer zu werden, mir gefällt meine Aufgabe als Sportlicher Leiter. Und andererseits habe ich eine Zehen-Operation am kommenden Montag vor mir, die mich danach vier Wochen lang außer Gefecht setzt.“ Es bleibt also abzuwarten, wer am kommenden Wochenende im Derby gegen Ritzing auf Horitschons Trainerbank Platz nehmen wird.