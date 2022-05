Erwin Pogats: Der Kaisersdorf-Obmann und sein verdienter Preis

Werbung

Foto: BVZ

Wer kann, der kann. Und die Kaisersdorfer können´s wirklich. Die Rede ist vom Abstimmen bei der BVZ-Sportlerwahl, in dem vor allem die Funktionäre des Sportvereins immer wieder groß aufzeigen. Sektionsleiter Robert Renner, Kassier Harald Schattovich, Kassier-Stv. Markus Trinkl – alle gewannen sie schon in der Kategorie „Gute Seele“ im Bezirk. Jetzt ist die Runde um einen glücklichen Gewinner reicher: Obmann Erwin Pogats, der diesmal siegte.

Wahl war eigentlich überfällig

Mit 687 Stimmen hievten die Kaisersdorfer ihren „Chef“ zum Sieg. Woher die vielen Zuschriften kamen, weiß Pogats trotz der Tradition nicht genau: „Ich denke aber, das geht von unseren Fans aus, da sind einige fleißige BVZ-Leser dabei. Sehr cool jedenfalls, wenn deine Arbeit so geschätzt wird.“ Seinen Sieg bei der heurigen Wahl konnte Pogats nicht ahnen: „Für mich war´s echt eine Überraschung.“ Nachsatz: „Aber freilich eine nette.“

Blickt man auf die Kaisersdorf-Karriere des Erwin Pogats, ist dieser Titel übrigens wohl längst überfällig. Pogats ist seit 2017 wieder Obmann des Vereins. Wieder, weil er bereits davor diese Funktion innehatte.

Neben seiner Obmann-Tätigkeit durchspielte der ehemalige Tormann des ASK mehrere Positionen in der Vorstandsriege, war zudem auch Bürgermeister der Gemeinde. Kein Geheimnis also, dass er gern Funktionär ist und ihm am Verein einiges liegt. „Ich bin seit der Gründung mit dem Klub verbunden, für mich ein enorm wichtiger Teil meines Lebens.“

Enorm wichtig für Pogats auch: die kommenden Spiele seines Herzensklubs. Sportlich läuft´s aktuell nämlich nicht nach Wunsch, steckt man mitten im 2. Liga-Abstiegskampf. „Leider sind wir zurzeit im Trubel, haben viele Verletzte. Ich hoff´ aber doch, dass wir´s schaffen“, so die klare Botschaft.

Und eins kann sich Pogats sicher sein: Zeigt die Fangemeinde dieselbe Unterstützung wie bei der BVZ-Sportlerwahl, hat man gewiss schon mal einen Bonus, den kein anderer hat. Apropos Fangemeinde: Die pushte nicht nur zuletzt seine Kollegen und heuer Pogats, auch die Spieler Johannes Prokopetz (1.680) und Manuel Wiedenhofer (524) ergatterten 2022 viele Stimmen. Top!