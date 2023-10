Medaillenpremiere für Markus Hauser

LAC Unlimited-Nachwuchstalent Markus Hauser konnte bei den Österreichischen Straßenlaufmeisterschaften U18 über fünf Kilometer in Salzburg in einer Zeit von 16:05 Minuten die Silbermedaille erlaufen. Mit einer Pace von 3:13 Minuten pro Kilometer bestätigte der Oberpullendorfer seine ausgezeichnete Form, welche er über die gesamte Saison 2023 immer wieder unter Beweis stellte. Die Zeit des LAC Unlimited-Läufers wurde nur von Damjan Eror vom LAC Waidhofer/Ybbs, der das Ziel neun Sekunden vor Hauser erreichte, unterboten. Auf Rang drei landete Anselm Schneeberger (Union Salzburg Leichtathletik) mit einem Respektabstand von 33 Sekunden. „Wir vom LAC Unlimited sind stolz und gratulieren zu diesem top Ergebnis“, so LAC-Obmann Daniel Wildzeiss.