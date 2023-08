NZ Sredina wurde aus der Taufe gehoben

Es tut sich wieder was im Nachwuchsfußball des Bezirks. Nach dem SC Unterfrauenhaid belebte auch der SC Großwarasdorf/Nebersdorf seine Nachwuchsabteilung neu. Die Initialzündung erfolgte durch die Mädchen. Diese spielten im Rahmen der Mädchen-Schülerliga und wollen dem Fußball erhalten bleiben. Daher engagierte Vereinsboss Stefan Bantsich den ehemaligen Schiedsrichter Milivoj Cvrljak als Coach. Das Mädchenprojekt lief so gut an, dass der heutige Nachwuchsleiter Mirko Berlakovich es auf die Burschen ausweiten wollte. „Ich habe dann den Kontakt zu den anderen kroatischen Vereinen in der Umgebung gesucht“, erklärt Berlakovich. Kleinwarasdorf, Kroatisch Geresdorf, Kroatisch Minihof und Nikitsch schlossen sich an und so entstand die Nogometna Zajednica Sredina – übersetzt die Fußballgemeinschaft Mitte. Diese startet ab September mit drei Mannschaften (U8 Burschen, U10 Mädchen, U11 Burschen) in die Meisterschaft des BFV. Zusätzlich gibt es noch eine U13 Mädchen sowie eine Mädels U15. „Diese beiden Teams bestreiten im Herbst nur Freundschaftsspiele. Wir wollen sie langsam an den Meisterschaftsbetrieb heranführen“, erklärt Berlakovich, der die neue Fußballgemeinschaft Schritt für Schritt wachsen lassen möchte.

Am 21. Mai wurde mit einem Schnuppertraining für Mädchen die Initialzündung für die NZ Sredina gegeben. Die Trainingseinheit hielten Frauenreferentin Yvonne Lindner und Mädchen-Auswahltrainerin Nina Potz ab. Foto: zVg