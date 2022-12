Verstärkung durch Rückkehrer

Werbung

„Wenn möglich, wollen wir den Kader ein bisschen breiter machen“, erwidert Oberloisdorf-Obmann Manuel Pratscher auf die Frage nach den Transferplänen seines Klubs während des Wechselfensters im Jänner 2023. Dabei zielt man eher auf junge einheimische Kicker denn auf gestandene Legionäre ab.

Der in der Endphase des Herbstdurchgangs ausgedünnte Kader sollte beim Trainingsstart am 13. Jänner wieder etwas voller sein. Stürmer Manuel Steinwendter steht nach seiner Innenbandverletzung, die ihn fast den gesamten Herbst über ausbremste, wieder im Lauftraining. Auch der Mittelhandknochenbruch von Ionut Lazar ist soweit ausgeheilt. Der Offensivmann wird allerdings mit Platten auf den verwundeten Knochen wieder auf Torejagd gehen. Der dritte längerfristige Ausfall in der Hinrunde betraf Marco Art, der an Problemen mit der Patella-Sehne litt. Auch das Eigengewächs wird beim Trainingsauftakt wieder auf dem Platz stehen können. Nicht verletzt, aber dennoch fraglich für das Frühjahr war der Verbleib von Stürmer Daniel Sarrang.

„Er hat uns bei Probetrainings im Sommer überzeugt, dann aber im Herbst nicht das gehalten, was wir uns erwartet haben. Dennoch glauben wir an seine Fähigkeiten. Er bekommt noch eine Chance“, so Pratscher, der alle Spieler, Mitglieder und Freunde des SVO am 30. Dezember zum Jahresausklang mit Lagerfeuer, Glühwein und Essen auf die Sportanlage bittet.