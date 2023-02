Ohne Druck blickt man Richtung 2. Liga

Werbung

Mit Manuel Wiedenhofer hat Kaisersdorf/St. Martin lediglich einen Winter-Neuzugang zu vermelden. Dafür ist mit Adam Köver ein Leistungsträger aus der Hinrunde nicht mehr dabei, der Ungar wechselte in die 2. Liga zu Draßmarkt.

Am Stamm der Mannschaft änderte sich wenig, die Ziele bleiben auch nahezu unverändert: „Wir wollen am Ende der Saison auf einem der beiden Aufstiegsplätze stehen, aber für uns ist es definitiv kein Muss“, stellt Trainer Lorandt Schuller klar, der mit seinem Team bereits zwei Testspiele bestritten hat. Gegen Marz zeigte man trotz Personalnot eine mehr als anständige Leistung, lieferte dem Aufstiegskandidaten der 2. Liga Mitte ein Spiel auf Augenhöhe, verlor am Ende nur knapp mit 0:1.

Zuletzt gab es den Probegalopp gegen Wiesmath (1. Klasse Süd, NÖ). Beim 2:2-Remis traf Heimkehrer Wiedenhofer, der sich augenscheinlich wieder bestens in seiner alten Heimat zurechtfindet, doppelt. Man setzt bei Kaisersdorf/St. Martin also durchaus auf Bewährtes, will damit erfolgreich sein. Aber eben nicht um jeden Preis, dazu genügt auch ein Blick auf das Transferprogramm der Spielgemeinschaft.