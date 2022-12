Eisenstadt schnappte Stoobs Nummer eins

Werbung

Eigentlich hatte Josip Krstanovic Stoobs Mannschaftsführer Christian Danzinger schon seine Zusage für die kommende Saison in der Landesliga A der Herren gegeben, doch dann kam doch noch etwas Bewegung in die Transferangelegenheit. „Eisenstadt hat Josip ein Angebot gemacht. Wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen“, so Danzinger, der vom Interesse anderer Klubs nicht überrascht ist. „Josip hat, seit er in der Landesliga A spielt (Anm.: für Oberwart und Stoob), als Nummer eins kein einziges Einzelspiel verloren.“

Daher war man auf einen möglichen Abgang des 26-jährigen Kroaten auch vorbereitet. „Jetzt ist die Chance für ihn auf die Bundesliga da, wir wünschen ihm nur das Beste. Er kann den Eisenstädtern auch in der 2. Bundesliga sicher helfen.“

Für den ASKÖ TC Stoob ändert der Abgang seiner Nummer eins nichts an der Zielsetzung. Mit Martin Feciak und David Valent stehen noch zwei Legionäre im Kader und auch der Rest der Truppe wird - wie es aktuell aussieht - weiter im Mittelburgenland verbleiben. „Wir werden sicher keinen Legionär mehr dazu holen. Das haben wir schon besprochen“, erklärt Kapitän Danzinger, der mit dem Abstieg nichts zu tun haben will. „In erster Linie geht es darum, die Liga zu halten. Wenn möglich möchten wir aber den vierten Platz aus dem Vorjahr verteidigen.“