Andreas Kocsis löste das WM-Ticket für Nizza

226 Kilometer schwimmend (3,8 Kilometer), radelnd (180 Kilometer) und laufend (42,2 Kilometer). So setzt sich der Iron Man in Klagenfurt zusammen. Und wenn dann beim Radfahren noch 1.650 Höhenmeter in der wunderschönen, aber bergigen Landschaft Kärntens dazukommen, dann nehmen die Qualen für die Athleten schon einmal drastisch zu. Das Wetter tat sein Übriges. Was für die Badegäste am Wörthersee sehr angenehm war, kostete den Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Iron Man in Klagenfurt viel Energie.

„Es war ein richtig hartes Rennen“, ließ LAC Unlimited Obmann-Stellvertreter Andreas Kocsis wissen, nachdem er in 10:34 Stunden finishte. Freilich mit einem Lächeln im Gesicht. Denn der Oberpetersdorfer durfte sich nicht nur über die wichtigen Worte des Moderators „You are Iron Man“ freuen, sondern löste auch das Ticket für die Weltmeisterschaften in Nizza (Frankreich). Die gehen am 10. September über die Bühne. Davor wird wohl auch im Training und bei Vorbereitungswettkämpfen noch sehr viel Schweiß fließen.