LAC holte den Staffelsieg über die Halbdistanz

Zum vierten Mal in Folge traten Schwimmer Philipp Patzelt und Radfahrer Lukas Leitner beim Austria Triathlon in Podersdorf an. So wie im Vorjahr, damals noch mit Florian Schmidt als Läufer, sollte es auch heuer über die Ironman-Distanz gehen. Da Schmidt sich 2023 allerdings als Einzelkämpfer probierte, war man auf der Suche nach einem Schlussläufer. Diesen fand man in Martin Melchart, der jedoch aufgrund seiner Vorbereitungen auf den Berlin Marathon in drei Wochen nicht die volle Marathon-Distanz absolvieren wollte. „Daher haben wir uns für die Halbdistanz umgemeldet“, erklärt Lukas Leitner. Dieser Umstand sollte sich als Glücksgriff erweisen. Aber der Reihe nach: Pünktlich um 10.25 Uhr ging die zweite Welle mit 20 Staffeln ins Wasser. Für das LAC-Team bezwang Philipp Patzelt die 1,9 Kilometer schwimmend in 34:44 Minuten und übergab damit als Siebenter an Lukas Leitner, der schon beim Wechsel einiges an Zeit gutmachte und nach seinen 88 Kilometern auf dem Rad als Zweiter an Martin Melchart übergab.

Das Freitagtraining machte sich bezahlt

Wieder dauerte der Wechsel deutlich kürzer als bei den anderen Teams, womit Melchart als Dritter auf die 21 Kilometer ging. „Wir haben nach unserer Ankunft am Freitag noch die Chipübergabe geübt. Das hat uns im Rennen viel Zeit gebracht“, freut sich Leitner. Zeit, die man beim Start in die Laufstrecke brauchte, da noch fünf Teams innerhalb einer Minute lagen, die am Ende aber nicht ausschlaggebend war. Denn Melchart knallte mit 1:22:29 Stunden eine Fabelzeit auf den Asphalt und lief damit einen Vorsprung von knapp 20 Minuten heraus.

Staffel Halbdistanz:

1. Platz: LAC Unlimited 4:07:54 Stunden.

2. Platz: Team CruMo Radwerk 4:27:12.

3. Platz: Triteam Chaos Wien CMK 4:39:32.