Zum dritten Mal auf Hawaii

Eine super Saison 2023 fand für Gabriele Pauer vom LAC Unlimited einen krönenden Abschluss. Die Kobersdorferin absolvierte auf Hawaii ihre dritte Ironman Weltmeisterschaft.

Schon zwei Wochen vor dem Mega-Event ging es zum Akklimatisieren auf die Inselkette im Pazifischen Ozean. Dennoch stieg in den letzten Tagen vor dem Rennen die Anspannung. „Eigentlich sollte ich nach elf Ironman schon Routine haben“, schmunzelte Pauer vor dem Rennen. Mit dem Startschuss schwand die Nervösität aber. Die LAC-Paradeathletin positionierte sich beim Schwimmen in der ersten Reihe, machte ein gutes Rennen und stieg nach 3,8 Kilometern und 1:13:30 Stunden „entspannt“ aus dem Wasser. Im Radfahren (180,2 Kilometer) konnte Pauer lange Zeit einen Schnitt von 30 km/h halten, bis der Gegenwind seinen Tribut forderte. Nach weiteren 6:12:47 Stunden ging es auf die Laufstrecke, wo sich nach einer konstanten Leistung beim Abbiegen auf den Highway nach 31 Kilometern plötzlich Seitenstechen bemerkbar machte. In weiterer Folge stellten sich Krämpfe ein, doch Gabi Pauer überquerte dennoch nach 12:34:33 Stunden die Ziellinie. „Es macht mich stolz, zum dritten Mal bei der WM auf Hawaii dabei gewesen zu sein“, so die 55. der Altersklasse W55-59.