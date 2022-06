Aufstiegsdrama: Ekstase hier, Tränen dort

Vollbild

Doppelter Erster. Nicht nur in der Kampfmannschaft, auch in der Reserve holte der SV Großpetersdorf den Meistertitel. So war die Stimmung schon vor dem Erste-Auftritt gut, danach kannte die Jubeltraube keine Grenzen mehr. Der Meister stellt sich vor. Zweier-Goalie Gabor Vass, Peter Giber, Tormann Csaba Somogyi, Geza Garda, Bendegüz Nagy, Levente Tiba und Manuel Ifkovits mit dem angefertigten Meister-Plakat. Ein verdienter Erfolg für den SVG! Perfekte Antwort. Knapp zwei Monate hing dieser von BVZ-Sportleiter Patrick Bauer verfasste Kommentar am SVK-Sportgelände. Jetzt ist es an der Zeit, dem SV Kukmirn zu gratulieren. Es gehört einfach dazu. Rückschläge im Sport tun immer weh und einen solchen erlitt der SK Unterschützen beim 1:1-Remis in Goberling. Der perfekte Schritt. Patrik Preiner kickte lange in Deutsch Kaltenbrunn, ehe er im Winter nach Kukmirn wechselte – 2. Liga Süd-Ticket inklusive! Die starke Legionärsriege. Tomislav Levacic, Leo Kosaric, Luka Tepes und Marko Smodis (v.l.) waren die Eckpfeiler für die teils junge Kukmirner Mannschaft. Das gibt es nicht. Robin Bleyer, der bei Sturm Graz sein Handwerk lernte und über Eltendorf nach Kukmirn stieß, war fassungslos ob des Geschehenen. Einsame Minuten. Bernd Artwohl, der im SKU-Mittelfeld eine überragende Saison spielte, war nach Abpfiff in Goberling schwer geknickt. Dieses Ende hatte sich eigentlich auch keine der drei Mannschaften verdient. Der Architekt auf halbem Wege. Eine wunderschöne Geste, dass auch der bis zum Winter als Trainer tätige Rudi Hoanzl, der diese Mannschaft formte, an erster Feierstelle mit dabei war. So bedankte sich auch Goalie Martin Knar bei „Figaro“. In die 2. Liga führte den SVK dann der steirische Cheftrainer Stefan Klem. Der Obmann und seine Jungs. Harald Schneller (l.) hatte es als SVG-Oberhaupt nicht immer einfach, glaubte aber immer an seine Kicker. Das zahlten Kapitän Michi Wurglits und Kollegen jetzt gleich dreifach zurück. Moment für die Ewigkeit. Die Kukmirner Zunft wartete in Nähe des Mittelkreises auf die endgültige Bestätigung des Goberlinger 1:1 gegen Unterschützen. Diese kam und der Jubel war grenzenlos. Lukas Unger, Tomislav Levacic und Co. sind zurück in der 2. Liga Süd! Trauer, Stille, Fassungslosigkeit. Lange sah der SK Unterschützen wie der Fix-Aufsteiger aus, ehe man sich in Goberling die Butter vom Brot nehmen ließ. Das passierte auch, weil man 2022 beide Spitzenspiele verlor. Aufstehen, weitermachen. Trainer Joachim Schwarz war nach Spielschluss schwer mitgenommen. Auch heute wird es noch schmerzen, kann aber auch als richtige Motivation für die Zukunft gelten. Meister-Tänzchen gefällig? Mathias Resner zählte zum Kader der Kampfmannschaft und war Fixpunkt auf dem Weg zum Reserve-Titel. So hatte der junge Kicker gleich doppelten Grund zur Freude. Und zum Tanzen.

