SC Bad Tatzmannsdorf: Drama in letzter Sekunde!

HOCHART - BAD TATZMANNSDORF 0:1. „Solche Spiele musst du gewinnen, wenn du am Ende Meister werden willst“, wird man sich in Bad Tatzmannsdorf nach dem Hochart-1:0 auf die Fahnen schreiben. Als alle schon mit einem torlosen Remis gerechntet hatten, zirkelte Roman Wenzel in der 96. Minute einen Freistoß zum Sieg ins Tor. „Natürlich glücklich“, wusste SCBT-Coach Joachim Postmann im Nachgang, meinte aber: „Wir hätten auch schon früher treffen können.“ Aufseiten des SVH wehrte man sich gegen den Favoriten tapfer. Obmann Dieter Höfler: „Für mich ein klassisches 0:0. Dass es am Ende so kam, ist wahnsinnig bitter.“ Übrigens: Vor dem Last-Minute-Drama ging es Mitte der zweiten Hälfte hoch her, es gab drei Ausschlüsse. „Eigentlich alle gerechtfertigt“, so die Verantwortlichen dazu.

STATISTIK:

SV AUTO SCHUH HOCHART - SC „SUMETZBERGER“ BAD TATZMANNSDORF 0:1 (0:0).-

Tor: 0:1 (96., Freistoß) Wenzel.

Rote Karte: Puretic (62., Tätlichkeit).

Gelb-Rote Karte: Zibert (84., Foul); Grgic (60., Foul).

Reserve: 2:10 (Kager, Gmeiner; Marth 2, Tim Bürger, Markus Herrklotz 3, Kappel, Vokshi 2, Salur).

SR: Gregorits (H: sehr gut/BT: sehr gut).- Hochart, 150.

Hochart: Marco Hochhold; Pfeil, Binder, Stögerer, Pfeffer; Höfler; Dominik RIemer (69. Mauerhofer), Markovic, Zibert, Töpfer (84. Posch); Kosi.

Bad Tatzmannsdorf: Nagy; Radakovits (87. Hatvagner), Muth, Mahmood, Herklotz; Mohac, Simon (75. Alföldi); Grgic, Puretic, Wenzel; Bürger.

MARIASDORF - REDLSCHLAG 0:1. Mit viel Spannung wurde die neuformierte SG Redlschlag-Elf erwartet. Und die präsentierte sich beim Derby in Mariasdorf ihren Fans gleich mit einem Sieg. Verantwortlich dafür zeigte sich der namhafteste Neuzugang: Spielertrainer Gellert Ivancsics schlenzte in Minute 14 einen Freistoß ins Kreuzeck – 1:0 und gleichzeitig der Endstand. Nach dem Goldtor entwickelte sich eine weitestgehend ausgeglichene Partie, Redlschlag kam durch Milan Reti und abermals Ivancsics noch zu guten Chancen, der SCM haderte mit der Schlusssequenz des Spiels. „Da hätte es Elfmeter für uns geben müssen“, meinte Trainer Fritz Kirnbauer aufgrund eines vermeintlichen Handspiels. Die Pfeiffe blieb jedoch stumm – und der SG-Sieg bestehen.

STATISTIK:

SC MARIASDORF - SG REDLSCHLAG 0:1 (0:1).-

Tor: 0:1 (14., Freistoß) Ivancsics.

Reserve: 8:1 (Patrick Glatz 5, Karner 2, Berta; Stefan Kappel).

SR: Nemeth (M: durchschnitt/R: sehr gut).- Mariasdorf, 100.

Mariasdorf: Schlaffer; Pfneizsl, Tullmann, Schuh, Kirnbauer; Berta, Gabor Farkas; Putz, Matthias Kappel I, Lukas Laschober (71. Matthias Kappel II); Attila Farkas.

Redlschlag: Pfeffer; Daniel Kainz, Varga, Szabo, Böhm; Kaman, Ivancsics, Rajos, Mario Kosijer; Sardy (88. Darko Kosijer); Reti.

KROISEGG - RIEDLINGSDORF 0:3. Auswärtssieg zum Start für den ASK Riedlingsdorf. Und der war so nicht unbedingt zu erwarten, verlief die Vorbereitung bei kadertechnisch im Vergleich zum Herbst verstärkten Kroiseggern doch besser als beim sonntäglichen Gegner. Zum Start hatten auch die Heimischen mehr vom Spiel, eine Elfersituation in der 20. Minute sollte dann aber die Wende einleiten. Alen Hrovat verschoss für den SVK vom Punkt, wenig später traf Felix Postmann für die Gäste zum 1:0. Noch vor der Pause legte Kevin Burjan den zweiten Treffer nach. Riedlingsdorfs Roman Graf: „Kurz und bündig, ein verdienter Sieg.“ Kroiseggs Horst Gruber: „Unsere Erwartungshaltung war natürlich eine andere, nach dem Elfer sind wir aber unerklärlich weg gewesen und nicht mehr zurückgekommen.“

STATISTIK:

SV KROISEGG - ASK KDS RIEDLINGSDORF 0:3 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (28.) Postmann, 0:2 (43.) Burjan, 0:3 (89.) Marcel Piff.

Reserve: 0:6 (Michael Klepits 2, Patrick Hornung 2, Koch, Weghofer).

SR: Karner (K: gut/R: durchschnitt).- Kroisegg, 120.

Kroisegg: Haspl; Piff, Patrick Weghofer, Kovacic, Gutmann; Holzer (63. Marcel Weghofer), Gruber (88. Stanic), Huremovic, Horic; Hrovat, Jahdauti.

Riedlingsdorf: Thomas Prochazka; Huber, Just, Höller, Piff; Mihaljevic; Florian Prochazka, Knapp, Burjan, Postmann (74. Lukschander); Rechberger (88. Zapfel).