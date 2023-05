2. Klasse Süd B: Knappe Erfolge für die Top-Teams

WOLFAU – MARKT NEUHODIS 2:3. Im zweiten Spiel nach der fixierten Meisterschaft feierte der ASK Markt Neuhodis seinen zweiten Erfolg. Beim 3:2 in Wolfau lief die Toth-Elf aber gleich zweimal einem Rückstand hitnerher. Für den SVW netzte Marko Santor nach einer halben Stunde. Nach zwischenzeitlichem Tamas-Ausgleich war es wieder Santor, der zum 2:1 traf, welches die Wölfe aber nicht über die Zeit brachten, denn Daniel Horvath gelang zehn Minuten vor Schluss ein Blitz-Doppelpack. Wolfaus Sektionsleiter Christian Petz sah tolle erste 60 Minuten seiner Mannschaft: „Danach ging uns aber die Luft aus.“ So wurde es nichts mit der kleinen Sensation. Hodis-Pendant Andreas Horvath beurteilte die Lage ähnlich: „Bis zum 2:1 war en sie richtig gut. Danach hätte die Partie aber auch höher zu unserem Gunsten ausgehen können.“

DEUTSCH SCHÜTZEN – SCHACHENDORF 3:2. Dem SVDS gelang ein Sieg über Schachendorf. Dabei mussten die Schützer aber härter kämpfen als anfangs gedacht, war es doch knapp. Zu Beginn lief für die Laky-Elf alles nach Plan. Nach drei Top-Chancen brachte Istvan Makai die Heimischen in Führung. In Folge kamen aber die Gäste besser auf. Kurz vor der Pause scheiterte Roko Zilic mit einem Foulelfer an Andre Schwarzmayer, nach Wiederanpfiff war Schützens Goalie geschlagen. Mit einem Doppelschlag drehte der SCS die Partie. Wieder war es allerdings Makai, der das Heimteam zurückbrachte. Domink Laky besorgte schließlich den Sieg. Damit sicherte der SVDS Platz drei ab.

KIRCHFIDISCH – SIGET 0:0. Zum Abschluss der 23. Runde trennten sich der SV Kirchfidisch und der UFC Siget mit einem torlosen Remis. Im ersten Durchgang waren dabei die Gäste tonangebend und hatten gute Möglichkeiten zur Führung, doch Benjamin Maitz im SVK-Tor erwischte einen Sahnetag. „Da hat er uns am Leben gehalten“, lobte Obmann Christian Schaffer seinen Schützling. Nach Seitenwechsel übernahmen dann die Hausherren das Kommando, Tor sollte an diesem Tag aber keinem der beiden Teams gelingen. „Insgesamt gesehen sicher ein gerechtes Unentschieden“, sagte Schaffer. Siget-Obmann Alexander Takacs zum Remis: „Wir hatten die besseren Chancen und hätten eigentlich gewinnen müssen. Leider schießen wir im Moment keine Tore.“ Bitter für den UFC: Außenbahnspieler David Ruszas zog sich ohne Fremdeinwirkung einen Knöchelbruch zu.

SV HANNERSDORF spielfrei.-

NACHTRAG DER 25. RUNDE:

SCHACHENDORF – WOLFAU 0:0. Bereits letzten Donnerstag trafen Schachendorf und Wolfau aufeinander. Im Nachtrag der 25. Runde agierten beide Teams ersatzgeschwächt. Am Ende stand ein 0:0 auf der Anzeigetafel – dem Spielverlauf nach ging dieses auch in Ordnung. SVW-Funktionär Christian Petz: „Mit besserer Chancenverwertung wäre aber auch ein Sieg für uns drin gewesen.“

SV Wolfau – ASK Markt Neuhodis 2:3 (1:0).- Torfolge: 1:0 (30.) Santor, 1:1 (53.) Tamas, 2:1 (54.) Santor, 2:2 (80.) Daniel Horvath, 2:3 (81.) Daniel Horvath. Reserve: 1:0 (Jonathan Lang). SR: Iacob (W: gut/MN: durchschnitt).- Wolfau, 120.

Wolfau: Csar; Madl, Cerovecki, Lukitsch, Korytin; Lang, Waldl, Jazvic, Herold (82. Nunner); Koller, Santor.

Markt Neuhodis: Baliko; Wind, Havasi, Dorner, Janisch; Varga, Johannes Horvath (46. Reiter); Werderitsch (89. Dobrovits), Parapatits, Daniel Horvath; Tamas (93. Radits).

SV Deutsch Schützen – SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf 3:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (24.) Makai, 1:1 (55.) Maxi Dorner, 1:2 (57.) Zilic, 2:2 (68., Elfmeter) Makai, 3:2 (83.) Dominik Laky. Reserve: 4:3 (Jakob Laky 3, Tunkel; Thomas Brunner, Resetar, Daniel Taschler). SR: Tosun (DS: gut/S: gut).- Deutsch Schützen, 100.

Deutsch Schützen: Schwarzmayer; Gesslbauer, Topor, Kilian Wallner (76. Schmidt), Zimmermann; Makai, Pakai (59. Turi); Kovacs Braun, Andi Wallner (89. Julian Wallner), Zimits (89. Jakob Laky); Dominik Laky.

Schachendorf: Geicsnek; Cernut, Nemeth, Wagner, Preinsperger; Kovacs (71. Kaiser), Dorner, Reiger, Herics; Habetler (60. Mamic), Zilic.

SV „Christbäume Fröhlich“ Kirchfidisch – UFC Siget 0:0.- Reserve: Nichtantreten Siget. SR: Miskic (K: sehr gut/S: schwach).- Kirchfidisch, 110. Kirchfidisch: Maitz; Schaffer, Nemes (46. Horvath), Posch, Csencsits; Szabo, Gaal (75. Kulovics), Eder (83. Sofijanovic); Ivants, Moosbrugger, Benedek.

Siget: Konetsny; Kiss, Plank, Macesic, Tiwald; Saurer; Ruzsas (37. Reiner), Sulyok (70. Renner), Vucelic, Ringbauer; Sagmeister (90. Steindl).

SV Hannersdorf spielfrei.-

Nachtrag der 25. Runde:

SC „Auer Liegenschaftsverwaltung“ Schachendorf – SV Wolfau 0:0.- Reserve: 4:0 (Krznaric 3, Andreas Marlovits). SR: Wachtfeitl (S: kein Kommentar/W: durchschnitt).- Schachendorf, 100.

Schachendorf: Taschler; Cernut, Wagner, Nemeth, Preinsperger (78. Kovacs); Simon (56. Jampens), Dorner (86. Reiger), Konrad (86. Mamic), Herics; Varga (86. Habetler), Zilic.

Wolfau: Csar; Thomas Lukitsch, Madl, Andi Lukitsch, Korytin; Koller, Herold (80. Hofstädter), Waldl, Madl; Kuich, Fink.