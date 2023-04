Ein Hodiser Remis und ein Hannersdorfer Kantersieg!

Werbung

DEUTSCH SCHÜTZEN - MARKT NEUHODIS 1:1. Deutsch Schützen bleibt weiter kein guter Boden für Hodis! Im Herbst gab man beim SVDS erstmals Punkte ab, nun wiederholte sich das. Das Spiel startete dabei mit viel Hodiser Ballbesitz, jubeln durften allerdings die Heimischen – nach einem Andi Wallner-Treffer in Minute 15. Bis kurz vor der Pause hatte diese Führung Bestand, ehe Marcus Steinreiber ausglich. Danach dominierte erst wieder Hodis, im Schlussabschnitt hatten dann aber die Heimischen durch Zimits und Laky die wohl größten Chancen auf das 2:1. ASK-Sektionsleiter Andreas Horvath sprach von einem gerechten Remis. Auf Heim-Seite träumte man ob der Schlussphase gar von mehr. „Auch drei Punkte wären drin gewesen“, meinte Pressesprecher Georg Pehr.

STATISTIK:

SV DEUTSCH SCHÜTZEN - ASK MARKT NEUHODIS 1:1 (1:1).-

Torfolge: 1:0 (15.) Andi Wallner, 1:1 (45.) Steinreiber.

Reserve: 1:4 (Samuel Zimmermann; Paar, Schmaldinst, Radits, Zingl).

SR: Paukowits (DS: gut/MN: gut).- Deutsch Schützen, 100.

Deutsch Schützen: Horvath; Gesslbauer (32. Zimits), Topor, Toth, Max Wiesler; Andi Wallner (42. Turi), Pakai, Paul Zimmermann, Makai, Kovacs Braun; Laky.

Markt Neuhodis: Baliko; Wind, Havasi, Dorner, Steinreiber; Varga, Wanger (82. Habetler); Horvath, Tamas (42. Werderitsch), Fujsz; Parapatits.

HANNERSDORF - SCHACHENDORF 7:2. Der SV Hannersdorf feierte am vergangenen Samstag einen fulminanten Derbysieg gegen den SC Schachendorf. Mit 7:2 fegte der SVH über den Nachbarn hinweg und vor allem die Offensivabteilung der Hannersdorfer zeigte sich sehr spielfreudig. Schnell stellte Leo Jakopec auf 1:0 (5.), ehe Tomi Coric noch vor der Pause via Hattrick auf 4:0 erhöhte. Nach Seitenwechsel ging es in derselben Tonart weiter: Michael Mayer traf vom Punkt, Jakopec machte mit zwei weiteren Treffern seinen Dreierpack perfekt. Zwischenzeitlich führten die Heimischen mit 7:0, doch die Gäste markierten dann noch per Doppelschlag zwei Treffer. „Wir sind mit der nötigen Einstellung und Aggressivität ans Werk gegangen und haben gleich von Beginn weg die Tore gemacht“, so ein zufriedener SVH-Obmann Matthias Konrad.

STATISTIK:

SV NABABU HANNERSDORF - SC „AUER LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG“ SCHACHENDORF 7:2 (4:0).- Torfolge: 1:0 (5.) Jakopec, 2:0 (11.) Coric, 3:0 (28.) Coric, 4:0 (44.) Coric, 5:0 (50., Elfmeter) Mayer, 6:0 (62.) Jakopec, 7:0 (67.) Jakopec, 7:1 (68.) Georg Marlovits, 7:2 (73.) Zilic.

Reserve: 6:2 (Renth 4, Eckert, Brenner; Jandrisits, Jakob Varga).

SR: Stevic (H: kein Kommentar/S: kein Kommentar).- Weinbergstadion, 70.

Hannersdorf: Haselbacher; Schendl (60. Reicher), Varga (87. Gabriel), Bogdanovic, Aigner; Fixl, Lang (77. Oswald), Mayer, Piskovic (77. Eckert); Coric, Jakopec (87. Gossy).

Schachendorf: Szep; Cernut, Nemeth, Wagner (61. Herics), Mamic (60. Varga); Marlovits, Jampens, Konrad, Reiger (87. Vrbanic); Zilic, Babic.

WOLFAU - SIGET 2:5. Deutlicher Auswärtssieg für den UFC Siget beim SV Wolfau! Dabei sah es anfangs gar nicht danach aus. Die „Wölfe“ zeigten Zähne und starteten besser ins Spiel, aus einer Vielzahl an Chancen in der ersten Viertelstunde konnte man allerdings kein Kapital schlagen. Im Gegenteil, es kam anders: Siget ging nach 29 Minuten durch David Ruszas in Führung. Der Weckruf für die Elf von Johann Osztovics, der an diesem Tag noch vier weitere Treffer gelingen sollten. UFC-Obmann Alex Takacs meinte: „Wenn wir nach 15 Minuten 0:2 hinten sind, dürfen wir uns nicht beschweren. Danach haben wir das Spiel aber klar dominiert.“ Wolfau-Coach Michael Koller: „Unser Start war echt stark, das bringt aber wenig. Für uns wäre es wichtig, mal in Führung zu gehen.“

STATISTIK:

SV WOLFAU - UFC SIGET 2:5 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (29.) Ruzsas, 1:1 (31.) Jazvic, 1:2 (39.) Vucelic, 1:3 (62.) Proykov, 1:4 (73.) Ruzsas, 2:4 (77.) Santor, 2:5 (80.) Vucelic.

Reserve: 5:1 (Stelzer 3, Lang, Hofstädter; Takacs).

SR: Boandl (W: durchschnitt/S: gut).- Wolfau, 80.

Wolfau: Marth; Madl, Lang, Kuich, Lukitsch; Koller (77. Herold), Cerovecki, Waldl, Jazvic; Fink (56. Korytin), Santor.

Siget: Konetsny; Reitmeier (52. Gangoly), Cejvanovic, Macesic, Plank; Ruzsas (88. Preiner), Sulyok, Vucelic, Sagmeister (60. Eberhardt); Kiss, Proykov (88. Renner).