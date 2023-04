Großer Schlager: Hannersdorf zum Siegen verdammt!

Werbung

MARKT NEUHODIS – HANNERSDORF; SONNTAG, 16 Uhr. Das große Gipfeltreffen der 2. Klasse Süd B steigt am Sonntag in Markt Neuhodis, wenn der Tabellenführer den Zweitplatzierten aus Hannersdorf empfängt. Die Hodiser stehen aktuell mit 42 Punkten an der Tabellenspitze, Hannersdorf lauert mit sechs Punkten Rückstand dahinter. Die Ausgangslage ist also klar: Gewinnt der ASK Markt Neuhodis, ist das Titelrennen quasi entschieden, auch bei einem Unentschieden sieht es für Joachim Parapatits und Co. richtig gut aus. Siegen allerdings die Hannersdorf, kommt sicherlich noch einmal Spannung auf. Hodis-Sektionsleiter Andreas Horvath rechnet mit einer engen Partie, „mit dem hoffentlich besseren Ende für uns“. Während seine Elf zuletzt remisierte, schoss sich der SVH mit einem 7:2 gegen Schachendorf warm. Deren Obmann Matthias Konrad fordert nun: „Wir müssen mit der richtigen Einstellung und der nötigen Aggressivität an die Sache rangehen, um etwas aus Hodis mitnehmen zu können.“ Personell zeigt sich beim SVH alles fit. Aufseiten der Hodiser ist ein Einsatz von Adam Tamas fraglich. Kapitän Johannes Horvath kehrt im Vergleich zum Spiel gegen Deutsch Schützen wohl in die Mannschaft zurück.