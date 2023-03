Abstiegsgipfel in Heiligenbrunn: Mit der Chance zur Besserung

Werbung

HEILIGENBRUNN - JABING; SONNTAG, 15 UHR. So hatte man sich das in der Jabinger Pinka Arena nicht vorgestellt: Der Auftakt gegen Kukmirn ging beim 1:3 in die Hose. Viel mehr als die Niederlage schmerzt aber der wohl längerfristige Ausfall von Maxi Bauer. Nach Jürgen Löffler und Goalie Maxi Posch fällt Trainer Marc Seper der dritte Eckpfeiler weg. Und dennoch braucht es am Sonntag in Heiligenbrunn Zählbares, um nicht vollends unten reinzurutschen. Es geht zum Schlusslicht, die man gerne auf Distanz halten würde. „Für uns ist das natürlich ein sehr wichtiges Spiel, aber wir wissen auch, dass sie gute Legionäre haben“, so Seper, während Heiligenbrunns Sportlicher Leiter Thomas Kedl erklärte: „Es wird interessant, weil es für uns auch schon um sehr, sehr vieles gehen wird.“