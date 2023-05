ASK Jabing: Ein Aus im Guten

Zugegeben: Wirklich groß sind die Chancen für einen Klassenerhalt des ASK Jabing nicht mehr. Zu groß war der personelle Aderlass, der ab der Winterpause bei der ASK-Elf Einzug hielt. Nach und nach fielen wichtige Eckpfeiler langfristig aus und so rutschte man zuletzt auf den vorletzten Platz ab. Um der Mannschaft noch einen Impuls zu ermöglich, trat Marc Seper von seinem Trainer-Amt zurück. „Wir haben alles versucht und die Burschen zogen auch immer super mit, aber jetzt muss ein neuer Impuls her. Unser Verhältnis bleibt weiter super und wir gehen im Guten auseinander. Ich wünsche dem Verein alles erdenklich Gute“, so der scheidende Coach zur BVZ.

Foto: BVZ