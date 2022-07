2. Liga Süd ASK Jabing: Kein Trainer in Sicht

Zweigespann. Der langjährige Top-Stürmer und mittlerweile teils auch als Innenverteidiger agierende Benjamin Hupfer (l.) werkt neben seiner Spieler-Tätigkeit beim ASK Jabing dieser Tage auch als Trainer mit. Gemeinsam mit Ewald „Bobby“ Schermann führt man den ASK in den Start gegen den SV Kukmirn. Foto: BVZ

D er ASK Jabing will nach dem Aus von Joachim Parapatits weiter Ruhe bewahren. So geht es mit einer internen Lösung in den Saison-Auftakt.