ASK Jabing: Marc Seper geht – „Para“ kommt

Auch wenn die generelle Hinrunde der 2. Liga Süd erst mit zwei Nachtragsspielen – Rotenturm gegen St. Martin und Mühlgraben gegen Stegersbach – am morgigen Samstag beendet wird, gibt es auch schon einige Kaderneuigkeiten der diversen Vereine. Eine davon? Marc Seper verlässt den ASK Jabing als Cheftrainer. Dabei ist der gebürtige Oberwarter vor allem beruflich schwer eingespannt und so war es nach knapp vier Jahren an der Zeit, vorerst Lebewohl vom Trainer-Dasein zu sagen. „Es hat vor allem zeitliche Gründe. Da ist zum einen meine berufliche Tätigkeit im Krankenhaus in Güssing und zum anderen wurde ich zuletzt auch noch Obmann-Stellvertreter der SPÖ in Oberwart. Dort will ich mich in die Kommunalpolitik einbringen.“

Die Zeit war intensiv, aber auch sehr erfolgreich. Der ehemalige Meisterkicker des SC Buchschachen im Jahr 2012 übernahm den ASK als Mittelständler in der 1. Klasse Süd. Lange dauerte es nicht, ehe man in die 2. Liga Süd aufstieg und dort eigentlich von Beginn weg eine gute Rolle einnahm. „Der Aufstieg war natürlich ein Highlight, aber auch der generelle Weg, den der Verein nahm. Wir kickten lange Zeit mit einigen Legionären – heute haben wir noch noch einen. Zudem konnten wir uns in der 2. Liga etablieren. Dafür möchte ich der Mannschaft und dem Verein danken“, sagte Seper weiter und ergänzte: „Es war eine super Zeit, aber der Trainer-Beruf ist ein sehr aufwendiger und dafür fehlt mir aktuell die Zeit. Jetzt werde ich die Spiele einmal vor allem als Zuseher genießen.“

Schnell wurde dann auch ein Nachfolger gefunden: Joachim „Para“ Parapatits. Der ehemalige, zweifache österreichische Meister mit dem FK Austria Wien, der zuletzt seine sportliche Karriere bei seinem Heimatklub Markt Neuhodis ausklingen ließ, und dort noch in dieser Hinrunde als Herbstmeister sehr erfolgreich unterwegs war, wird die Agenden beim aktuell Tabellensiebten übernehmen. Der Klassestürmer, der im Süden als ganz junger Kicker für Neuberg und später dann auch in Eltendorf spielte, kann dabei auf eine eingespielte Truppe vertrauen. Mehr dazu lesen Sie am Donnerstag in Ihrer BVZ-Ausgabe.