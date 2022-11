ASK Jabing: Nachfolger für Mathias Garger schon da

Erster Neuzugang soll nicht der Einzige bleiben. Maximilian Posch war fast drei Jahre für den 2. Klasse Süd C-Verein aus Gerersdorf-Sulz aktiv. Jetzt kommt es zum Wechsel in die 2. Liga zum ASK Jabing. Der Goalie wird beim Tabellenzwölften wohl nicht der einzige Zugang bleiben. Auch ein Offensiver soll noch in die Pinka-Arena kommen.

Foto: Bauer