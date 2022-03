Attila Banfalvi neu in Rechnitz

Vollbild

Am Samstag noch in Kohfidisch zu Besuch, heute schon Trainer in Rechnitz. Attila Banfalvi (r.) beim Derby zwischen Kohfidisch und Oberwart mit Güssing-Coach Christoph Herics. Seit dem gestrigen Mittwoch ist Banfalvi nun Chef beim SV Rechnitz und soll diesen in der 2. Liga Süd halten. Abschied. Rechnitz-Legende Rene Varga musste nach dem 0:2 gegen Eberau seinen Platz auf der Betreuerbank räumen.

